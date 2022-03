Pós-castração: por que trocar a ração normal pela ração para gatos castrados?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de março de 2022.

A castração proporciona vários benefícios para os gatos. Além de evitar gestações sequenciais e, possivelmente diminuir saídas às escondidas, ela também melhora alguns aspectos do comportamento felino, como a agressividade. Todavia, a pós-castração também exige cuidados especiais, como a troca de alimentação dos gatos.

A Ração para Gatos Castrados é formulada justamente para garantir mais vantagens para a saúde dos pets. Você castrou seu gato recentemente ou pretende levá-lo para fazer o procedimento em breve? Então continue lendo este artigo para saber mais sobre a importância de ter uma alimentação especial para o seu gato castrado:

Pós-castração, o gato pode ganhar mais peso

Após o procedimento de castração, os gatos podem ganhar mais peso, principalmente porque eles diminuem o seu ritmo de atividades. Por isso, é importante que tenham uma alimentação que contribua para o controle do peso. A ração para gatos castrados ajuda na manutenção natural do peso, melhorando a saúde e a qualidade de vida dos pets.

Além disso, você também pode ajudar a controlar o peso do seu pet fazendo um enriquecimento ambiental. Seja em uma casa grande ou um apartamento pequeno, os gatos precisam de incentivos para criar uma rotina ativa, evitando o sobrepeso e outros problemas de saúde causados pelos quilos a mais.

A saúde do trato urinário é muito importante

Doenças urinárias podem prejudicar a qualidade de vida dos gatos, causando baixa produção urinária, prostração, dor ao urinar e vários outros problemas. Por isso, uma boa alimentação é fundamental para evitar que esse tipo de doença se manifeste nos pets, principalmente após a castração.

Com uma seleção de ingredientes de alta qualidade, a Ração para Gatos Castrados auxilia na manutenção de um trato urinário saudável, aumentando a qualidade de vida dos pets e garantindo momentos felizes ainda mais frequentes. Para gatos que ainda não foram castrados, a Ração Super Premium é uma excelente opção para evitar doenças urinárias.

Reduzir o odor das fezes é mais fácil

Alimentos de baixa qualidade, com poucos nutrientes, podem aumentar o odor e o volume de fezes do seu gato castrado. Para a redução do odor e do volume de fezes, a Ração para Gatos Castrados é a favorita! Afinal, como falamos há pouco, ela oferece ingredientes de alta qualidade em sua composição.

A Ração para Gatos Castrados é um tipo de alimento extremamente importante para a saúde pet, mas a troca de rações deve ser feita gradativamente para não afetar a saúde do seu gato.

Gostou das dicas? Deixe seu comentário e compartilhe nas redes sociais. Aproveite e confira mais conteúdos sobre saúde pet no blog.