Pesquisas apontam aumento no consumo de bebidas funcionais

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 7 de março de 2022.

São Paulo 7/3/2022 – O suco de vegetais é rico em nutrientes e tem menos açúcar do que os sucos de frutas

Estudos mostram o aumento global no consumo de bebidas com ingredientes que promovem saúde e bem-estar.

Mais consumidores globais estão buscando bebidas com ingredientes que promovem saúde e bem-estar. Isso é o que aponta o estudo divulgado pela empresa norte-americana Technavio sobre a indústria de bebidas funcionais. Segundo a pesquisa, o mercado cresceu de $121 bilhões em 2020 para $130 bilhões de dólares em 2021, com taxa de crescimento composto anual (CAGR) de 7,7%. A expectativa é que o setor atinja um resultado global de $173 bilhões de dólares em 2025.

A adoção de hábitos mais saudáveis em decorrência da pandemia de covid-19 foi um dos fatores mais importantes revelados pela pesquisa. Vem daí a busca por bebidas formuladas com vitaminas, minerais, probióticos, fibras dietéticas e ingredientes que estimulam o sistema imunológico.

“É comum ver o consumo de sucos cítricos como laranja e limão aumentar durante a temporada de gripe. ​​Mas a covid-19 mudou os padrões de consumo”, divulgou a empresa de pesquisa Zenith Global. Consciente da adição de açúcar e aditivos artificiais em grande parte dos sucos industrializados, o consumidor atual tende a favorecer bebidas naturais ​​que fornecem vitaminas e micronutrientes, com menos calorias e açúcares.

É neste contexto que os sucos à base de vegetais estão se destacando. “É uma grande tendência”, comenta Julie Barnes, especialista em desenvolvimento de produtos da fabricante global de ingredientes de sabor, Treatt. “Além de serem mais saudáveis, ingredientes como a couve e o pepino tiveram um grande aumento de popularidade nos últimos anos. Eles ganharam seguidores influentes que exibem hábitos saudáveis e o consumo de sucos verdes nas redes sociais”, diz.

A tendência tem base no trabalho de profissionais como a nutricionista e private chef carioca Aline Fiuza. Há anos, a autora do livro “Pareça Bem, Sinta-se Bem e Viva Bem” recomenda a adoção de sucos verdes para os seus clientes, entre eles o ator norte-americano Channing Tatum. “O suco de vegetais é rico em nutrientes e tem menos açúcar do que os sucos de frutas”, afirma a brasileira, que escolhe ingredientes com base na medicina holística. “Couve, por exemplo, é um excelente antioxidante e detoxificante, rico em clorofila e ótimo para ser consumido em forma de suco”, diz Aline.

O aumento de popularidade dos sucos funcionais tende a impulsionar o setor de bebidas industrializadas nos próximos anos. Segundo o relatório da Global Link Analysis, o segmento de sucos vegetais deve atingir a marca de 22 bilhões de dólares até 2027, reunindo os mercados dos Estados Unidos, Japão, China e Europa. Liderado por Austrália, Índia e Coréia do Sul, o segmento da Ásia-Pacífico pode chegar a $24 bilhões de dólares no mesmo período, enquanto a América Latina deve expandir o mercado em 4,9% nos próximos cinco anos.

Website: https://www.technavio.com/report/fruit-and-vegetable-mixed-juices-market-industry-analysis