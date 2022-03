A preguiça na opinião da uma podcaster com 13 milhões de downloads

Compartilhe Facebook

Rio de Janeiro, RJ. 7/3/2022 – Sucesso nas redes com seu podcast “The Lazy Genius” (O gênio preguiçoso), livro homônimo chega ao Brasil

Livro de podcaster norte-americana busca ensinar a ter um maior equilíbrio nos tempos atuais

Embora nos últimos anos a cultura do trabalho venha tentando vender a ideia de produtividade máxima de trabalhadores, o profissional multi-tarefas e sempre a postos em qualquer ocasião começou a mudar nos últimos tempos. Alguns anti-gurus da produtividade vêm pregando um maior desprendimento de compromissos, tanto profissionais quanto pessoais.

Uma dessas vozes é a de Kendra Adachi, podcaster do programa “O gênio preguiçoso” (The Lazy Genius, no original) com mais de 13 milhões de downloads, que tem seu livro homônimo publicado no Brasil pela Editora Alta Life. Em seu livro, Kendra vem defendendo abraçar a preguiça em tópicos desimportantes e focar nos assuntos que realmente importam para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, ou apenas pelo prazer.

Após se formar em língua inglesa, Kendra resolveu criar o podcast para conversar e divulgar suas ideias sobre como muitas vezes nos comprometemos com mais coisas do que podemos lidar, e muitas vezes não precisamos. Atualmente mora com o marido e seus três filhos no estado da Carolina do Norte, nos EUA.

