BeFly adquire 3Sixty de Edu Murad e entra para o mercado de Live Marketing

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 7 de março de 2022.

Rio de Janeiro 7/3/2022 – A 3Sixty chega para expandir os horizontes e explorar os processos de eventos corporativos, se integrando ao DNA da BeFly – Marcelo Cohen, CEO da BeFly

Alinhada ao DNA de inovação e tecnologia, a aquisição da startup vai expandir os negócios da Flytour Eventos e Queensberry Incentivos

A holdind BeFly anunciou a aquisição de uma nova startup focada em eventos e live marketing, a 3Sixty. Com um DNA que visa inovação, tecnologia e o anseio por apresentar uma experiência criativa e sensorial para ativações de marcas e eventos corporativos, a agência vem para somar aos negócios da Flytour Eventos e Queensberry Incentivos, que integram o ecossistema.

Lançada em dezembro de 2021, a 3Sixty engloba a holding promovendo o olhar 360º para o mercado de eventos corporativos, ativações e ações de brand experience. Além de prometer novidades com o sistema One Stop Shop – fidelizando o cliente com a possibilidade de compra de diferentes itens em um mesmo ambiente virtual -, com gestão estratégica de MICE (Meetings, Incentives, Congresses e Exhibitions) e produção.

“A 3Sixty chega para expandir os nossos horizontes e explorar os processos de eventos corporativos, se integrando ao DNA da BeFly que promete simplificar os processos dos clientes. Juntos, iremos da definição de objetivos até a ativação que irá explorar de inúmeros detalhes em uma mistura característica de tecnologia e a essência humana”, destaca Marcelo Cohen, CEO da holding BeFly.

“Como diz o nosso slogan: ‘Piramos. Fazemos acontecer. Repetimos!’. Esse é o nosso jeito e a nossa proposta de trabalho que envolvem todos os sentidos, conexões e criatividade tão inerentes às atividades humanas”, completa o sócio da 3Sixty, Edu Murad.

São vários benefícios propostos pela 3Sixty, entre eles a organização de um evento corporativo no metaverso ou nos games de realidade virtual. Mas, além dessas inovações, a startup oferece o planejamento de campanha, trajetória e premiação aos funcionários que desempenharem um bom desempenho com as viagens de incentivo, proporcionando experiências memoráveis para a equipe.

Website: http://www.befly.com.br