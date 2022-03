Monitoramento inteligente favorece o setor energético

Compartilhe Facebook

8 de março de 2022.

São Paulo, SP. 8/3/2022

Entenda o impacto da tecnologia na segurança de empresas de energia.

Inovações tecnológicas baseadas em Inteligência Artificial (IA) estão presentes no setor energético e colaboram para aumentar a performance das companhias e garantir mais qualidade de entrega aos consumidores. O investimento em tecnologia tem potencial para prevenir acidentes e agilizar respostas às inconformidades e emergências das empresas geradoras de energia.

A utilização de Inteligência Artificial torna viável a leitura e classificação de imagens capturadas por câmeras, evitando o desperdício de tempo ao atender uma falsa ocorrência, por exemplo. Por meio desse recurso, desenvolvem-se softwares que integram as câmeras do local com uma central de monitoramento 24 horas, coletando dados e permitindo a atuação proativa em casos de incidentes ou até mesmo antes de um acontecimento, de maneira preventiva. Assim, é possível reduzir riscos e ameaças, além de obter resultados mais rápidos e eficazes.

Inovações tecnológicas de monitoramento e softwares podem ser grandes aliados na segurança de empresas de energia. Muitas já têm usufruído de tecnologias para acompanhar manobras de operação, evitar invasões de perímetro, controlar acesso de colaboradores e veículos, verificar o uso adequado de EPIs, entre outras coisas.

Em junho de 2021, a Avantia, especializada em soluções de tecnologia para a área de segurança, venceu a licitação para fornecimento de hardware e softwares de última geração para implementar um sistema de videomonitoramento na Chesf (Companhia Hidrelétrica do São Francisco). O projeto, com previsão para finalizar as instalações em três anos, é voltado para dar suporte às atividades das subestações da empresa, além de garantir segurança física e patrimonial.

“A expectativa da Avantia com o projeto é oferecer incremento na auditoria e eficiência da operação da Chesf. As tecnologias integradas a uma central de monitoramento com câmeras, radares e sonorização são capazes de identificar eventos fora do padrão, gerando alarmes automáticos e em tempo real para o operador, utilizando software e câmeras de altíssima qualidade. Com isso, o monitoramento proporcionará proatividade em relação à tomada de decisões antecipadas e assegurará, de fato, maior proteção aos envolvidos”, diz Bruno Carvalho, diretor comercial da Avantia.

Os analíticos de vídeo vêm evoluindo bastante com o uso de IA, sendo utilizados para detecção de objetos abandonados, análise de comportamentos suspeitos e identificação de placas de veículos ou pessoas não autorizadas. Não muito atrás, os analíticos de áudio também ganham espaço, com soluções capazes de detectar explosões, sons de tiros, quebras de vidro e tentativas de arrombamento.

Com essas informações, torna-se possível atender situações reais de perigo, colaborando com a gestão de tempo e desempenho da instituição. Ainda, a solução auxilia no controle do funcionamento de chaves seccionadoras, em tempo real, prevenindo de forma antecipada eventuais falhas ou acidentes, sem necessidade de intervenção humana.

O setor energético pode apresentar alto risco de vida em suas instalações, além de conter áreas de difícil acesso para manutenção. O monitoramento é essencial e efetivo, graças às inúmeras soluções que a tecnologia oferece para garantir a segurança.

