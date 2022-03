Norte de Minas – Jornalista Vailton Ferreira recebe carta de agradecimentos da Polícia Militar/MG por divulgar o trabalho

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de março de 2022.

Norte de Minas – O comandante Ten- PM Lucas Coutinho do 4º Pelotão da 165 Cia do 30º BPM da Polícia Militar de MG homenageou com uma CARTA DE AGRADECIMENTOS, o Jornalista Vailton Ferreira pelo serviço prestado na imprensa itacarambiense e por destacar as notícias policiais de Itacarambi e região.

O comprometimento e responsabilidade em divulgar às noticias com desempenho de suas mais variadas funções de comunicação social e por colaborar no enaltecimento do trabalho da Polícia Militar de Minas Gerais é digno de receber o presente elogio.

Na Carta de Agradecimento entregue ao jornalista, informa ainda que o 4º Pelotão da 165 Cia do 30º BPM , obtiveram redução criminal em todos os aspectos: 17,5% do crime violento; 78,7% de homicídios e – 2,8% de furtos. Aumentou as grandes operações, conseguindo obter prisões de criminosos e apreensões de produtos ilícitos.

Destacou a CARTA.