Quem são os favoritos ao título da Libertadores?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de março de 2022.

A Libertadores 2022 já começou, e está em sua terceira fase pré-eliminatória, onde conheceremos os últimos quatro participantes desta edição. O sorteio da fase de grupos será no dia 23 de março, e somente nesse momento saberemos os primeiros caminhos da maioria das equipes. Claro que entre as 32 equipes da fase de grupos, existem as que brigam diretamente pelo título, e que possuem um misto entre tradição e investimento em seus elencos. Listamos os 5 principais favoritos ao título segundo fontes imparciais:

Flamengo: o mais credível atualmente

Segundo as melhores casas de apostas do site SOSapostas, o atual vice-campeão da competição é o primeiro favorito. Depois de vencer em 2019, foi finalista em 2021 ao perder para o Palmeiras. Ainda é considerado por muitos como o melhor time das América em termos técnicos. A equipe rubro-negra passou o último ano comandado por treinadores aquém do nível de seu elenco, e acabou trazendo o técnico português Paulo Sousa, então selecionador da Polônia. Por outro lado, o Flamengo ainda possui grandes nomes, como Gabigol, Bruno Henrique, David Luíz, Filipe Luís, Pedro e Arrascaeta, este último vivendo um grande momento.

Atlético Mineiro: em maior crescimento

O Atlético Mineiro literalmente dominou o futebol brasileiro em 2021. A equipe mineira conquistou o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, e ainda venceu recentemente a Supercopa do Brasil diante do Flamengo nos pênaltis. A troca de treinador não parece ter mudado muito a estrutura da equipe, que ainda tem como principal jogador o atacante Hulk, que começou 2022 como terminou 2021, como o melhor jogador do país. Novamente, segundo as casas de apostas do SOSapostas, o Atlético Mineiro é o segundo favorito, com odds médias de 6.00. Nesse sentido, o dito site, que também é especialista em previsões esportivas, faz do Galo o seu principal favorito. Isso é possível confirmar na página dedicada ao prognósticos Libertadores da SOSapostas.

Palmeiras: dominando o continente

O Palmeiras é simplesmente o clube que vem dominando o continente, sendo o atual bicampeão da competição depois das conquistas em 2020 e 2021, totalizando hoje três títulos da Libertadores! Sob o comando do técnico Abel Ferreira, o alviverde conseguiu se impor ao derrotar equipes até mesmo superiores tecnicamente, como os exemplos da última final contra o Flamengo, e da semifinal de 2020 contra o River Plate. A equipe vem com a base campeã, que tem jogadores notáveis como Dudu, Rony, Raphael Veiga, Gomez e Weverton, e a certeza de que é atualmente a equipe a ser batida dentro do continente. A equipe paulista acabou de conquistar a Recopa e há pouco fez uma grande final no Mundial de Clubes, perdida para o Chelsea na prorrogação. A nível internacional, nada resiste ao Verdão de Abel Ferreira, mas mesmo assim, é apenas o terceiro favorito.

River Plate: o mais regular do últimos anos

Podemos dizer que o River Plate é a equipe mais competitiva do continente nos últimos anos, considerando um espaço de tempo superior ao do Palmeiras. Afinal, são pelo menos 8 anos brigando pelo título da principal competição, onde conseguiu levantar o troféu duas vezes, em 2015 e 2018, tendo sido finalista infeliz em 2019 e ainda semifinalista em 2020. A equipe comandada pelo incrível Marcelo Gallardo investiu pesado em contratações, como os meias Juan Quintero e Ezequiel Barcos, que chegaram para se unirem a um elenco que já conta com jogadores consagrados dentro do clube, tais como Armani, Enzo Pérez, Matías Suárez e Julián Álvarez, este último negociado com o Manchester City. Competência, experiência e regularidade fazem claramente do River Plate um sério candidato.

Boca Juniors

Dentre os favoritos, ninguém tem mais tradição na competição que o Boca Juniors! Basta dizer que este clube tem nada menos que 6 títulos de Copa Libertadores, ficando atrás apenas do Independiente, que possui 7 títulos. Vale sublinhar ainda que 4 desses troféus conquistados chegaram a partir de 2000, mais que qualquer outro clube desde o novo milénio! A equipe comandada pelo técnico Sebastian Battaglia conta, além da tradição, com a força de sua torcida na La Bombonera, e de um elenco com nomes fortes, como o atacante Dario Benedetto e o meia Eduardo Salvio. No entanto, o Boca Juniors é apenas o quinto favorito segundo as casas de apostas, sendo por isso um outsider, mas é capaz de superar qualquer adversário neste momento. Sem falar que a tradição e o escudo também ganham jogos.