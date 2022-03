Como fazer o cabelo crescer em 30 dias? Passo a Passo!

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de março de 2022.

Quer conquistar o cabelo dos sonhos, e quer saber como fazer o cabelo crescer em 30 dias? Será que esse resultado é possível? Com muita disciplina, foco e dedicação, você consegue sim! Então, se você quer saber o que realizar para conquistar, é só continuar nessa matéria!

Existe alguma técnica ou vitamina para fortalecer o cabelo e crescer em 30 dias? Sim, existe. No entanto, pode não ser um trabalho muito fácil, pois existe bastante dedicação, disciplina e um cronograma capilar bastante regrado. Está disposta a passar por esse desafio? Então é só continuar nesse artigo que passaremos o passo a passo!

É possível fazer o cabelo crescer em 30 dias?

Se você quer saber como fazer o cabelo crescer em 30 dias, com certeza já deve ter se perguntado se esse é um resultado possível. Na verdade, é sim. Contudo, é preciso desmistificar algumas questões a respeito desse assunto. O seu cabelo não crescerá dos ombros até a cintura de mês ao outro, por exemplo.

O nosso cabelo segue certos padrões de crescimento. Portanto, afirmar que a sua madeixa crescerá 20 cm no mês, é praticamente impossível. Sendo assim, antes de iniciar nesse procedimento, é interessante que você compreenda essa questão. Não coloque as expectativas lá em cima. Pode acontecer de você se frustrar.

Quantos cm o cabelo cresce por mês?

Segundo alguns estudos, existe um certo padrão de crescimento mensal capilar. E ter esse conhecimento é uma das formas de fazer com que você não se frustre criando altas expectativas. Ademais, também é uma maneira de entender se o crescimento do seu cabelo é considerado normal ou não.

Segundo os especialistas, em condições normais, o cabelo tende a crescer, em média, de 1 a 1,5 cm por mês. Não é uma regra, pois pode variar de acordo com outras características, principalmente questões genéticas. Porém, tem-se esses dados como o “normal”. Dessa forma, se o seu cabelo cresce isso por mês, ele é considerado normal.

No entanto, há alguns relatos científicos, de casos raros, onde os fios chegavam a crescer 2,6 cm por mês. No entanto, mais do que isso, segundo alguns estudos, é impossível. Portanto, se você quer saber como fazer o cabelo crescer em 30 dias, tenha consciência que ele não crescerá mais que 2,6 cm.

O que preciso fazer para o cabelo crescer em 30 dias?

Entenda que o cabelo não basta apenas crescer. Ele deve crescer saudável. Afinal, se os seus fios são longos, mas fracos, não demorará muito para eles cairem. Não é em vão que muitas mulheres no processo de crescimento capilar, optam pela técnica de acidificação capilar.

Afinal, essa técnica tende a manter os fios mais resistentes e propícios a receber outras categorias de tratamentos, como hidratação, nutrição e umectação, por exemplo. Contudo, se você quer o passo a passo de como fazer o cabelo crescer em 30 dias, é só seguir as dicas abaixo.

Faça as pazes com a tesoura

Se estamos falando sobre fazer o cabelo crescer em 30 dias, por que então você deveria fazer as pazes com a tesoura? Porque, antes de iniciar nesse processo, um bom corte pode ajudar bastante o seu cabelo crescer. Afinal, pontas duplas e quebradiças impedem o crescimento capilar.

Então, quando você corta as pontas do cabelo, elimina esses problemas, deixando o seu cabelo muito mais saudável e propício para crescimento. Sendo assim, antes de iniciar o projeto de fazer o seu cabelo crescer em 30 dias, que tal passar em cabeleireiro, para ele realizar esse serviço?

Troque as fronhas de algodão pela de cetim

Mas o que essa dica tem a ver com como fazer o cabelo crescer em 30 dias? É bem simples, e vem para complementar a dica anterior. Já falamos que as pontas duplas e quebradiças impedem o crescimento saudável dos fios. Porém, um cabelo embaraço produz o mesmo resultado.

E quando deitamos em uma fronha de algodão, existe uma fricção tão grande que facilita que os fios fiquem embaraçados. Como consequência, atrasa o crescimento das suas madeixas. Agora, a fronha de cetim, além de proporcionar menos fricção, estimula o desenvolvimento dos fios.

Ou seja, você obtém cabelos menos quebradiços e mais resistentes. Um combo perfeito para que as suas madeixas cresçam saudavelmente.

Invista em umectação

Para um bom funcionamento capilar, as nossas madeixas adoram óleos vegetais. Além de deixar os fios mais resistentes, elas estimulam o crescimento. Sendo assim, semanalmente, aplique algum óleo vegetal, como o de argan ou de alecrim, visto que ambos proporcionam circulação sanguínea.

E, segundo muitos dermatologistas, o crescimento capilar está diretamente ligado com o tanto de sangue que circula em determinada área. Ademais, ao aplicar esses óleos, sempre faça uma massagem, para estimular ainda mais a circulação sanguínea. Sem sombras de dúvidas essa é uma ótima maneira de como fazer o cabelo crescer em 30 dias.

