Principais vantagens do câmbio automático

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 10 de março de 2022.

Curitiba,PR 10/3/2022 –

Vendas de veículos automáticos vêm crescendo continuamente no Brasil.

Sendo um recurso popular e comercializado no mercado internacional de automóveis há muitos anos, o câmbio automático vem ganhando força no Brasil com a crescente produção de modelos com esse tipo de transmissão pelas fabricantes nacionais, e o consequente aumento da preferência dos compradores por carros que possuem o sistema.

Segundo estudo realizado pela OLX e divulgado pela revista Quatro Rodas, as vendas de carros automáticos na plataforma cresceram 68% no primeiro semestre de 2021, se comparado ao mesmo período do ano de 2020.

Esses dados refletem a preferência dos consumidores pelo conforto e benefícios de que podem desfrutar ao dirigir carros equipados com essa transmissão, que colocam cada vez mais em cheque a presença de veículos com câmbios manuais no cotidiano dos proprietários.

A opção automática chama atenção pela praticidade, e conquista os condutores que valorizam tempo e conforto na locomoção diária, mas pode gerar confusão em novos donos de veículos que ainda não estão acostumados com as funções do sistema.

Vantagens do câmbio automático

Sendo cada vez mais acessíveis ao bolso do comprador médio, os câmbios automáticos vêm ganhando mais presença em veículos econômicos, possibilitando seu acesso por uma parcela muito maior da população, que pode comprovar todas as suas vantagens.

Como um dos benefícios primordiais, o aumento da segurança no trânsito se destaca como um ponto positivo para os donos de automáticos, visto que a ausência de marchas permite que o motorista dedique 100% de atenção à condução do veículo, evitando possíveis distrações e acidentes.

Conforto e menos esforço físico no trajeto também são benefícios que esses câmbios trazem para os usuários, eliminando o incômodo ocasionado pela troca constante de marchas e poupando energia do condutor durante o percurso, o que consequentemente melhora a experiência de direção.

Além da comodidade, os carros com transmissão automática também trazem economia para os proprietários, já que essa categoria exige gastos menos frequentes com manutenção, ao contrário do que acontece em modelos com câmbio manual convencional.

Isso é resultado de sua maior vida útil, visto que seus sistemas de transmissão são projetados para ter mais durabilidade, evitando preocupações dos proprietários com consertos e revisões constantes no seu carro.

Apesar disso, a principal vantagem ainda se encontra na praticidade e facilidade de condução no ambiente urbano. A dificuldade do tráfego em grandes cidades acaba exigindo uma troca constante de marchas, e pode prejudicar condutores que não possuem muita experiência. Esse problema é eliminado do dia a dia dos donos de carros automáticos, motivo pelo qual a procura por esses modelos está cada vez maior.

Principais funções

Apesar de serem itens de fácil acesso por qualquer motorista, esse tipo de câmbio pode causar confusão em proprietários de primeira viagem, em especial antigos usuários de câmbios manuais, que podem não entender bem cada posição da alavanca de transmissão, geralmente representadas por letras.

Ainda que cada veículo possua um mostrador particular, algumas funções são comumente encontradas na maioria dos carros, bem como as letras que indicam cada uma delas.

Entre as mais comuns, estão:

P – Posição de estacionamento: Essa função deve ser usada quando o veículo está parado e desligado, geralmente estacionado em uma vaga ou garagem.

D – Função de direção: Essa é a posição para conduzir o veículo normalmente, onde ocorre a troca automática das marchas durante o trajeto.

R – Função que aciona a Ré: Deve ser usada somente após o carro estar parado, e nunca em movimento.

N – Neutro: Essa é a função para colocar o veículo em ponto morto, assim como em um câmbio manual.

Alguns carros também possuem as funções com as Letras “L” e “S”, que servem para regular a potência do motor em trajetos que exigem mais força de tração ou maior velocidade.

Veículos com câmbio automático podem ser encontrados na Toyota Sulpar, a concessionária Toyota mais antiga do Brasil, com presença em Curitiba e Paranaguá.

Mais informações em https://www.toyotasulpar.com.br/

Website: https://www.toyotasulpar.com.br/