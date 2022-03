Atibaia Saneamento lança Programa de Trabalho Social

Compartilhe Facebook

10 de março de 2022.

10/3/2022 –

Iniciativa deve impactar diretamente mais de 3.500 pessoas

A Atibaia Saneamento, uma das operações da Iguá Saneamento, e a NTICS Projetos, lançaram na última quarta-feira, 9 de março, o Programa de Trabalho Social (PTS) que deve mudar a forma como a comunidade se relaciona com as questões do meio ambiente e ainda estimular e promover a geração de renda. A iniciativa que tem como parceiros a SAAE (Saneamento Ambiental Atibaia) e a Prefeitura Municipal por meio das Secretarias da Educação e Assistência e Desenvolvimento Social, vai impactar diretamente cerca de 3500 pessoas, entre alunos e professores da rede pública de ensino, além das pessoas em situação de vulnerabilidade, em especial as mulheres.

O evento aconteceu no auditório do Centro de Formação Flávio Callegari e reuniu, além dos patrocinadores e apoiadores, diretores, docentes e alunos da rede pública de ensino.

O programa está dividido em duas frentes de trabalho, a primeira é o Programa de Educação Cultural (PEC) – #AtibaiaSaneamento, que vai atuar na formação de alunos do 5º ano do ensino fundamental e todos os professores da rede municipal, tornando-os conscientes de que são protagonistas dentro da comunidade e de como as ações individuais e coletivas impactam diretamente a vida das gerações futuras.

Durante o mês de março, as escolas receberão os educadores, e conhecerão as atividades que serão trabalhadas durante todo o ano letivo. Serão oferecidas oficinas, feira de ideias e exposição de fotos em formato presencial e workshops no modelo digital. Todo o detalhamento do projeto pode ser acessado o site http://www.ptsatibaia.com.br.

O programa foi integrado pela Prefeitura Municipal de Atibaia à grade curricular, em todas as escolas municipais, e fará parte do Horário de Trabalho Pedagógico Escolar (HTPE) dos educadores. Cerca de 2 mil alunos e aproximadamente 800 docentes serão beneficiados com essa iniciativa.

A segunda frente da iniciativa é o Culinária Sustentável, voltado para comunidades em situação de vulnerabilidade, em especial mulheres e mães, e está focado no reaproveitamento do alimento, sempre abordando conceitos sobre sustentabilidade, e geração de emprego e renda.

De março a dezembro, serão realizadas duas oficinas por mês, presencialmente, no Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional do município de Atibaia, com o apoio da Prefeitura Municipal. Os primeiros encontros acontecem no dia 14 de março às 9h e 14h, respectivamente.

As inscrições para o Culinária Sustentável já estão abertas e podem ser feitas por meio do site: http://www.ptsatibaia.com.br. Ao acessar, basta procurar pela aba “Culinária Sustentável” e clicar no botão “Inscreva-se nas Oficinas”.

Serão aceitos os cadastros de moradores do município de Atibaia com idade acima de 18 anos. A participação é gratuita e as vagas são limitadas.

Serviço:

Programa de Trabalho Social: Programa de Educação Cultural – #AtibaiaSaneamento + Culinária Sustentável

Realização de Março a Dezembro de 2022

Inscrições:

Culinária Sustentável: As inscrições estão abertas para toda a população de Atibaia com idade superior a 18 anos

Inscrições pelo site do projeto:http://www.ptsatibaia.com.br (acessar o site, entrar na aba Culinária Sustentável e clicar no botão “Inscreva-se nas Oficinas”)

Website: http://www.ptsatibaia.com.br