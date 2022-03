DiCorpo investe em TI para se adequar à LGPD e melhorar comunicação com clientes

Compartilhe Facebook

A DiCorpo, fabricante de roupas fitness com sede em Caxias do Sul-RS, adotou o Bitrix, software de gerenciamento do relacionamento com clientes. Entre os objetivos está a adaptação do atendimento da empresa à LGPD.

O Bitrix, implementado pela também caxiense Introduce, entrega mais de 35 ferramentas de gestão, colaboração social e comunicação à companhia, o que trouxe mais agilidade aos processos de relacionamento com seu público interno e externo.

“A DiCorpo atua há mais de 31 anos no mercado. Percebemos a necessidade de potencializar processos de digitalização e aspectos tecnológicos da organização, por isso buscamos um parceiro”, relata o gerente Administrativo, Ronald Lopes. “No momento de crise da pandemia, estávamos focados no crescimento da empresa e na evolução dos negócios, e a partir disso surgiu a Introduce como uma opção, com expertise e recursos que poderiam atender as necessidades da nossa fábrica, solidificando a parceria”, acrescenta o gerente de marketing e vendas da DiCorpo, Gustavo Altreiter.

Lopes conta que uma das dores da organização era o atendimento à LGPD, além da necessidade de aperfeiçoar os aspectos de segurança, monitoramento e boas práticas em relação à empresa. Para isso, o Bitrix e a Introduce têm sido aplicados.

“Agora a ideia é seguir acelerando em conjunto com a Introduce para obter ainda mais resultados”, completa Lopes. “Temos consciência que podemos explorar ainda mais o Bitrix e realizar novas integrações, que permitirão maior satisfação na comunicação com nossos clientes”, finaliza.