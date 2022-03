Sombra e água doce: lagos e lagoas para visitar em Bonito (MS)

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de março de 2022.

Destino é referência em gestão de atrativos naturais no país

Lagos e lagoas terão seu merecido lugar ao sol em 2022. Segundo levantamento feito pelo Pinterest Predicts, “sombra e água doce” são macrotendências para este ano. Colecionando 16 prêmios como o melhor destino de ecoturismo no Brasil, a cidade de Bonito (MS) é referência em gestão de atrativos naturais, sendo uma opção para os passeios de turismo sustentável.

Todos os anos, a plataforma de inspiração Pinterest divulga um relatório com os temas mais pesquisados pelos usuários. A rede social destaca termos a partir das buscas de mais de 400 milhões de pessoas por mês.

Uma das trends registrou números expressivos nas buscas relacionadas a termos que unem verão, lagos e estética. Conforme a plataforma, as pesquisas por expressões como “resort em lago”, “barco pontoon pequeno”, “looks para viagem ao lago”, “planos para casa no lago”, e “aesthetic verão no lago” tiveram um crescimento de mais de 300%.

Segundo o estudo, a geração X (pessoas com idades de 35 a 49 anos) e os boomers (50 a 64 anos) devem planejar viagens a destinos de água doce, com direito a roupas fresquinhas, passeios de barco e muita diversão aquática.

Um dos locais que podem dar vazão a essa tendência deste ano, Bonito localiza-se na região de um dos maiores aquários naturais de água doce do Brasil, próximo ao Parque Nacional da Serra da Bodoquena.

O município tem no turismo a sua principal atividade econômica e, conforme ressaltado pela Fundação de Turismo do estado, a proposta do local é comprometer-se com a busca constante de interferência mínima na natureza.

Bonito e seus seus atrativos naturais

Conhecido internacionalmente, o destino foi destaque na feira de viagens New York Times Travel Show em 2020. Há 38 opções de atrações turísticas com diversas possibilidades de passeios, que só podem ser comprados por meio de agências locais. Por isso, é importante que o turista se planeje para ter uma boa experiência na região.

Os principais passeios de Bonito são as flutuações de água cristalina, seguidos por percursos que incluem trilhas e cachoeiras. Um atrativo famoso dessa modalidade é o Parque das Cachoeiras, localizado a menos de 20 minutos de qualquer hotel no centro da cidade. Outros exemplos de programações na região são mergulhos, prática de rapel, aventura de boia cross e visita a cavernas.

A cidade de Bonito pode ser visitada ao longo de todo o ano. Contudo, vale ter em mente que, em cada época, por conta das chuvas e das mudanças do tempo, o estilo dos passeios pode variar, assim como a temperatura e as cores da água e da vegetação. Durante o verão, por exemplo, devido às pancadas de chuva, os rios tendem a ficar mais cheios e a vegetação mais verde.

Gruta da Lagoa Azul

As vagas para o passeio da Gruta do Lago Azul acabam rápido, pois este é um dos mais concorridos. Considerado cartão postal de Bonito, o local é protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A área foi batizada com esse nome em homenagem ao espelho de águas cristalinas encontrado no interior da caverna. Um profundo lençol freático dá origem à formação natural que alimenta o Lago Azul.

A Gruta é uma das maiores cavidades inundadas do mundo. A água de azul turquesa e as formações rochosas, como as estalactites, integram o visual junto à profundidade e ao reflexo de luz.

Lagoa Misteriosa

A Lagoa Misteriosa é o principal ponto de mergulho de água doce do Brasil e a única dolina aberta à visitação em Bonito. Ela recebe esse nome porque a sua profundidade é desconhecida até mesmo por pesquisadores e mergulhadores.

O mergulhador Gilberto Menezes de Oliveira, por exemplo, registrou a marca de 220 metros de profundidade em 1998. Contudo, ainda assim, não encontrou o fundo da Lagoa.

Considerada uma atração única de Bonito, é possível contemplar os abismos azuis, mesmo estando a oito metros da superfície, tamanha transparência da água.

Os turistas são recebidos no atrativo somente entre abril e setembro, quando a temperatura está amena. Nos outros meses do ano, o mergulho é inviável, devido ao calor, que provoca uma variação na cor e na visibilidade da água.

Abismo Anhumas

O Abismo Anhumas também é um dos atrativos de lago mais apreciados na cidade de Bonito. O lugar oferece aos turistas duas opções de passeios de aventura com rapel: a flutuação e o mergulho com cilindro. A principal diferença entre elas é a exigência de certificação. A flutuação é liberada para qualquer pessoa. Já os visitantes que queiram mergulhar precisam apresentar credencial.

Um rapel de 72 metros, que sai da fenda na rocha e vai até o local de apoio dentro da caverna, dá início às duas modalidades de passeio. Durante a descida, é possível avistar um lago de águas cristalinas e formações geológicas. A altura equivale a um prédio de 26 andares.

O visitante que optar pelo mergulho de cilindro deve apresentar certificação. Os mergulhadores podem submergir até 18 metros de profundidade, sendo que o lago tem, ao todo, 80 metros de abismo.

Já a opção de flutuação não exige credencial e a visibilidade dentro do lago da caverna é uma atração à parte. Isso porque é possível ver com clareza até 60 metros de profundidade.