Como os robôs atuam na indústria brasileira?

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de março de 2022.

Atualmente, a tecnologia continua a avançar a cada ano e a robótica avançada já começou a ser uma pauta muito comum dentro de indústrias brasileiras. Sendo algo mais que comum em indústrias internacionais, a indústria brasileira ainda está vendo o crescimento e a maior implementação de robôs para atuar dentro da empresa. Apesar do pensamento que essas máquinas tomam espaço de pessoas que poderiam estar trabalhando ali, esse fato é longe de ser realidade. Há extremas vantagens de adicionar a robótica avançada dentro da indústria brasileira, inclusive para os colaboradores que já trabalham ali.

Muitos setores atualmente dependem de robôs para fazer seus trabalhos diários. Há como dizer que os robôs, físicos ou online, são extremamente importantes para o homem e para a sociedade como um todo. Portanto, sua adição periódica em empresas é essencial para que serviços com alto esforço, mão de obra pesada e horas de trabalho que dependem da resistência do colaborador possam ser tomados por esses robôs que não dependem de resistência ou motivação para a produtividade, basta receber comandos e gestão por meio de informações.

Sendo assim, não apenas donos de empresas e indústria devem ficar felizes com essa adição, colaboradores também devem exigir a adição de robótica avançada em linhas de produção e indústrias que dependem de mão de obra pesada. Atualmente, há como dizer que não existe a necessidade de colocar pessoas para fazer grande parte dos trabalhos de mão de obra pesada. Invés disso, é possível colocar as mesmas pessoas para manualmente controlar essas máquinas e deixar o trabalho mais produtivo.

Quais os setores que mais dependem de robôs?

A maioria dos setores que dependem de robôs são aqueles que incluem linhas de produção, como embalagens, carros, automotiva em geral e metais e máquinas. A caldeiraria é um dos exemplos de setores que mais depende de robôs para a produção de peças de metal. Atualmente, os maiores produtores de peças como essas são a China, Alemanha e Estados Unidos, onde a robótica avançada já é muito incluída dentro do ambiente de trabalho.

As produtoras de peças em metal e de maquinário para fábricas têm investido muito na robotização, já que facilita a produtividade e gestão dentro da indústria. Apenas no ano de 2018, mais de 43 mil robôs foram implantados dentro dessas empresas. Portanto, há como perceber que a robótica avançada continua a avançar a cada ano.

Qual a atuação dos robôs na indústria brasileira?

Na indústria brasileira, podemos dizer que sua atuação é tão importante quanto a atuação internacional desses robôs. No Brasil, há uma grande quantidade de linhas de produção de comida e embalagens em geral ou de peças de metal, onde a inclusão dos robôs é extremamente necessária para evitar a exaustão dos trabalhadores dessas fábricas. É possível dizer que a atuação da robótica avançada é muito importante para permitir um trabalho não apenas mais produtivo, porém também, ironicamente, mais humano.

Sua principal atuação na indústria é permitir que os humanos presentes ali dentro tenham maior liberdade de assumir cargos que dependem menos de sua força física e mais de sua capacidade mental. Isso ajuda pessoas a terem melhor qualidade de vida e mais felicidade dentro do espaço de trabalho.

Antes da inclusão desses robôs, era mais que comum ver trabalhadores de pé por mais de 6 horas ao dia em linhas de produção, o que não é ideal para o corpo humano e não apresenta os melhores resultados ou traz produtividade para a empresa.

Quais os benefícios dos robôs na indústria brasileira?

Os robôs trazem muito mais benefícios do que várias pessoas imaginam. A primeira impressão é que a robótica avançada vai auxiliar no desemprego entre humanos, mas isso, caso seja aplicada da forma correta, está longe de ser o fato real. Abaixo, existem fatores que se apresentam como os principais benefícios da adição de robôs em indústrias no Brasil e no mundo.

Segurança

As falhas humanas são evitadas em quase 100% com a adição de robôs em alguns setores das indústrias. A segurança no ambiente de trabalho, dessa forma, aumenta com o trabalho automatizado de robôs.

Agilidade

A produtividade e agilidade aumentam muito quando a robótica avançada é aplicada na indústria da maneira correta. Se as máquinas recebem a informação e gestão apropriada, elas podem aumentar a produção em mais de 50% dentro de alguns setores, ajudando pessoas a focar em outros pontos da produção que requer maior flexibilidade de pensamento.

Gestão fácil

Por serem máquinas automatizadas, os robôs recebem uma gestão fácil que depende apenas de informações passadas para eles. Isso torna a gestão fácil e clara.

Melhores cargos para humanos

Invés de causar desemprego, os robôs possuem a qualidade de tomar cargos de mão de obra que requer muita força física e permitem que humanos tomem melhores cargos que dependem.