Empresário lista passo a passo para começar um novo negócio

* Por: - 16 de março de 2022.

16/3/2022 – Tenha sempre um mentor e especialista no assunto por perto, estude e dedique-se, seu negócio depende de você

Sebrae aponta que 3,9 milhões de novas empresas foram abertas em 2021; advogado detalha orientações importantes para os brasileiros que buscam empreender



O empreendedorismo brasileiro avançou em plena pandemia de Covid-19. É o que mostra um levantamento conduzido pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), com base em dados da Receita Federal, que demonstra a adição de 3,9 milhões de novos CNPJs (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) em 2021.

O número representa um recorde, com um acréscimo de 19,8% em relação a 2020, quando 3,3 milhões de empreendedores se formalizaram. Já em comparação a 2018, o crescimento é de 53,9%, ano em que surgiram 2,5 milhões de micro e pequenas empresas.

Para o Dr. Felicio Valarelli, especialista em economia e desenvolvimento empresarial -, os números mostram que os brasileiros têm iniciativa para empreender mesmo frente às adversidades de uma crise sanitária. Entretanto, para tornar uma ideia em um negócio, é necessário seguir princípios.

“Talvez você já tenha tido uma ideia mirabolante e até comentou com os amigos, mas isso não é nada sem implementar ações. E implementar ações depende de estruturação, ordem, uma espécie de passo a passo”, afirma. “É necessário ter uma clareza do objetivo desta ação, que pode ser um novo segmento, aprimoramento de algo que já existe ou construir um novo negócio”.

Neste ponto, segundo Valarelli, para iniciar uma carreira de empreendedor, além de know-how, formações e capital de giro, é preciso entender que todos os dias é necessário recomeçar, seja para bater uma meta, mudar uma estratégia ou ouvir uma crítica construtiva e seguir em frente.

“É necessário descobrir o seu objetivo e público-alvo. Sua ideia precisa ter um diferencial do mercado em qual vai atuar, aquela história de qualidade e preço justo não comovem mais os concorrentes, é preciso ir além”, pontua. “Por isso, mergulhe no mundo da sua empresa, detenha todo o conhecimento, ao ponto que todos se sintam seguros em lhe escolher, e questione se você compraria ou seria seu próprio cliente”.

Para o advogado, o empreendedor precisa ser focado e buscar a renovação a cada manhã. “Acorde como se todo dia fosse a inauguração. Tenha aliados que não lhe deixem na mão, sejam funcionários, fornecedores e, até mesmo, clientes, que irão espalhar seu negócio no marketing ‘boca a boca – um dos mais eficientes até os dias de hoje”.

Ainda na visão de Valarelli, desenhar o plano de ação vai além de ter uma ideia, executar e finalizar: uma empresa precisa montar sua estrutura para se manter firme, empreendendo renovações e ajustes com atualizações globais.

Passo a passo para empreender

Para a maior parte das pessoas, apesar de ser um sonho, começar um novo negócio representa um desafio quase intransponível, afirma o fundador da Valarelli Advogados e Associados.

“Mesmo diante dos entraves iniciais, inerentes a qualquer empresa, é possível começar um negócio do zero e obter sucesso, seguindo orientações importantes”, afirma. Para facilitar, a reportagem organizou o passo a passo proposto por Valarelli nos tópicos a seguir:

Defina seus objetivos; Estabeleça metas atingíveis e lute por elas todos os dias; Liste suas tarefas e ações diárias; Determine prazos e cumpra-os; Desmembre tarefas e delegue ao grupo – assim ninguém fica desmotivado e sobrecarregado. Se você trabalha sozinho, elimine ponto a ponto e vá riscando sua lista; Tenha um cronograma claro, seja organizado e use ferramentas disponíveis para isso; Considere situações de risco e tenha um plano para caso algo dê errado; Acompanhe seu negócio, ninguém vai fazer tão bem como você.

Além da parte teórica do negócio, para Valarelli, toda pessoa que tem uma ideia é um ser humano, com princípios e valores que devem ser, sim, preservados e aplicados para que a empresa carregue sua essência.

“O produto humanizado tem mais chances de se colocar no lugar do outro e crescer. Pessoas trabalham, vendem e atendem outras pessoas. Neste momento, a missão, visão e valores são extremamente importantes. Tenha sempre um mentor e especialista no assunto por perto, estude e dedique-se, seu negócio depende de você”, conclui.

