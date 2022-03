Inteligência financeira reduz gastos, tempo e erros das empresas

Compartilhe Facebook

16 de março de 2022.

Rio de Janeiro, RJ 16/3/2022 – Foi pensando em criar soluções para o setor financeiro, que Marcelo Guerra, presidente e sócio-fundador, criou a inteligência Fintera.

Nova plataforma automatiza processos financeiros de ponta a ponta e melhora os resultados dos gestores administrativos

O mundo vive uma transformação digital em ritmo acelerado. A tecnologia abre novas oportunidades em todas as áreas e os gestores de empresas precisam acompanhar esta evolução para garantir o crescimento dos seus negócios.

A automação de processos é a solução para tornar uma atividade executada manualmente em uma operação tecnológica feita através de sistemas e integração de dados. Uma companhia que aposta em inovação em sua gestão costuma ter resultados melhores do que a concorrência, afinal, dispõe de mais recursos para realizar as mesmas tarefas.

A tecnologia ajuda a aumentar a produtividade dos colaboradores, já que eles ficam livres para usar seu tempo e sua energia nas atividades chave da empresa, sem ter que perder tempo com tarefas secundárias. Isso, obviamente, causa um impacto muito positivo nos resultados apresentados pela empresa.

Foi pensando em criar soluções para o setor financeiro, que Marcelo Guerra, Sócio-Fundador e CEO, criou a inteligência Fintera, a partir da junção dos sistemas MyFinance e Billimatic, que integra as principais atividades do setor em uma única plataforma e automatiza todos os processos manuais, repetitivos e burocráticos. Ela permite acesso total ou por módulos às funcionalidades para um ou mais CNPJ, sem limite de usuários para cada conta.

Nela é possível fazer a gestão de contratos, controlar a inadimplência, elaborar e emitir notas fiscais de serviço e configurar notificações de cobrança personalizadas, além de faturar e gerar boletos de pagamento sem interferência na taxa acordada com um dos bancos integrados. A plataforma permite, ainda, conciliar lançamentos, acompanhar diariamente o fluxo de caixa e o contas a pagar e receber, e também planejar orçamentos e criar relatórios dinâmicos.

O investimento varia de acordo com as necessidades e números de operações de cada instituição cadastrada, que são avaliadas já no primeiro atendimento. Após a contratação, os colaboradores e gestores recebem treinamentos no formato Live EAD, e são acompanhados por um analista de relacionamento para tirar dúvidas sempre que necessário.

Website: http://www.fintera.com.br