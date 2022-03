Móveis ÉDEZ participa da feira Movelsul, em Bento Gonçalves (RS)

Compartilhe Facebook

Marca apresenta linha de cozinhas em feira de relevância internacional

Entre os dias 14 e 17 de março, o setor moveleiro pode conferir as principais novidades e tendências do mercado na Movelsul, em Bento Gonçalves (RS). Reconhecida como a principal feira de móveis da América Latina, a Movelsul reúne 500 marcas expositoras, além de um público profissional de diferentes estados brasileiros e outros países.

Entre os lançamentos apresentados no evento está a linha Ten, novidade da marca ÉDEZ no mercado, que possui uma linha de mobiliário de dormitórios. Reconhecida dentro da linha de móveis planejados, a marca aposta na cozinha entendendo uma necessidade do mercado do segmento e acreditando no potencial do planejado para esta área da casa.

Um dos propósitos da linha é quebrar o paradigma de que cozinha é só para mulheres. Por isso, a cozinha foi nomeada com um número, para fugir do padrão do mercado deste segmento que costuma utilizar nomes femininos. Além do design e das cores, o lançamento oferece a possibilidade de compra por módulos, sendo possível fazer a composição da cozinha de acordo com a necessidade de cada ambiente – ponto este que acompanha tendências do mercado de ambientes cada vez mais compactos.

A ÉDEZ faz parte do Grupo Herval, empresa que tem atuação internacional e multissetorial e compreende atualmente atividades em diversos setores de serviços.

O espaço da EDEZ na Movelsul está localizado no PAVILHÃO A, estande 71, entre as ruas 11 e 12, no Alameda Fenavinho, 481 – Fenavinho em Bento Gonçalves.

Website: https://www.moveisedez.com.br