Itens para você disponibilizar no banheiro e garantir o conforto e a higiene de clientes

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de março de 2022.

O banheiro precisa ser mais que limpo: precisa ser funcional. Confira utensílios interessantes para colocar no seu banheiro corporativo.

Já foi o tempo em que o banheiro era um lugar escondido, que não merecia tanta atenção. Atualmente, além de pensar na decoração e na beleza do ambiente, a funcionalidade também é um ponto importante a se observar.

Além de manter o lugar impecável e sempre limpo, pensar em incluir itens de higiene pessoal para os funcionários e clientes que visitam sua empresa aumenta a percepção de cuidado e o bem-estar de todos no ambiente. Fora isso, com os acessórios certos, ainda é possível economizar em produtos, como sabonete e papel higiênico, evitando o desperdício.

Se interessou pelo assunto? Continue a leitura e conheça alguns itens para disponibilizar no banheiro da sua empresa ou estabelecimento comercial para agradar a funcionários e clientes.

Dispensers para banheiro

Esse acessório não é luxo, é item de primeira necessidade. Os dispensers são utensílios que proporcionam mais higiene e evitam o desperdício de insumos, além de manterem o ambiente mais organizado e impedirem que papéis fiquem soltos pelo banheiro. Existe um dispenser adequado para cada item do banheiro, seja papel higiênico, sabonete, álcool em gel, protetores de sanitários, entre outros.

É importante escolher um material de qualidade para que não quebre rapidamente, e também adequado ao tamanho do que você vai disponibilizar, como o rolo de papel higiênico ou o papel interfolhado, por exemplo.

Protetor sanitário

O protetor sanitário é aquela toalha que vai proteger o vaso sanitário, garantindo mais conforto e higiene aos usuários de banheiros compartilhados com muitas pessoas. Em tempos de pandemia, esse é um jeito de prezar e demonstrar apreço pela saúde dos seus funcionários e clientes, com mais um item de higiene descartável no ambiente.

Sabonete líquido para o banheiro

Todo mundo precisa lavar as mãos quando vai ao banheiro, e os sabonetes em barra não são os mais indicados para ambientes compartilhados por muitas pessoas, já que todo mundo precisa encostar no produto inteiro sempre que vai higienizar as mãos.

Além de ser anti-higiênico, é inviável financeiramente, pois o sabonete em barra derrete muito rápido em contato constante com água e vai acabar não rendendo nada.

A melhor alternativa é disponibilizar sabonete líquido no banheiro da sua empresa e usar um dispenser adequado para isso. Evita o desperdício, gera menos lixo e tem toda facilidade para repor quando acabar.

Toalha de papel para secar as mãos

Ao lavar as mãos no banheiro, precisamos de um local para secá-las, não é mesmo? Deixar uma toalha de tecido em banheiros compartilhados não vai ser funcional. Primeiro, porque a necessidade de trocá-las seria constante, segundo, porque não seria nada higiênico. O melhor mesmo é investir nos itens descartáveis.

Por isso, invista em uma toalha de papel com boa qualidade para secar as mãos, pois elas reduzem a necessidade de usar muitas folhas para absorver a água. Utilize um dispenser adequado para evitar o desperdício. Reponha com facilidade sempre que acabar e não tenha problemas com folhas soltas pelo banheiro ou toalhas de mão sempre molhadas!

Outra alternativa para secar as mãos no banheiro corporativo é o secador elétrico. Se você quer gerar menos resíduo, aposte nesse item que vai diminuir o consumo de papel e dar um toque mais chique ao banheiro da sua empresa. Normalmente, o gasto com energia elétrica é compensado pelo gasto com papel que foi deixado de lado.

Álcool em gel

O álcool em gel nunca foi tão cobiçado como em tempos de pandemia. Portanto, sempre tenha dispensers de álcool em gel em ambientes compartilhados. A boa higiene das mãos evita doenças e deve ser mantida inclusive depois que a pandemia passar.

Portanto, disponibilizar álcool em gel no banheiro da sua empresa é mais uma forma de oferecer cuidado e conforto para os clientes e funcionários que por ali passarem. O ideal é que fique em um dispenser apropriado para finalizar a higiene das mãos antes de sair do banheiro.