Expo Solar Brasil tem edição em Natal-RN no dia 17 de março

17 de março de 2022.

Evento ocorre no Hotel Praiamar, das 08h às 18h

A próxima edição do Expo Solar Brasil, evento da área de energia solar, acontece no dia 17 de março, em Natal-RN. O local escolhido é o Hotel Praiamar (R. Francisco Gurgel, 33 – Ponta Negra), e o encontro ocorre das 08h às 18h.

Estarão em pauta temas importantes do mercado de energia solar fotovoltaica, desde o processo de produção até recentes tendências no setor, sendo debatidos por empresas e profissionais que buscam novas oportunidades, fornecedores, parcerias, conhecimento e networking no segmento.

A palestra inicial desta edição será “A importância da Segurança e Medicina do Trabalho em empresas Prestadoras de serviço para prevenção de acidentes”, com Deusomir Júnior, engenheiro em Telecomunicações e Especialista em Análise Comportamental e Segurança do Trabalho. Já às 10h haverá a apresentação “Overload de Inversores – Geração versus Custo”, ministrada por Felipe Régis, coordenador Técnico e Comercial na RB Solar.

Às 11h30, quem sobe ao palco é Rodolfo Paiva, Project Manager da Holu, com a palestra “Uso da tecnologia para previsão de geração”. Após o intervalo de almoço, a programação da tarde retorna com “Nova NR 10 – Principais mudanças”, apresentada por Walter Aguiar, Diretor Geral da Abracopel/MT e Conselheiro Suplente do Crea/MT.

Às 16h ocorrerá a palestra “Liderança e estratégias comerciais: como construir um time coeso e produtivo”, por Anna Luísa Pereira, diretora Comercial na Ceará Energia. Em seguida, haverá um momento de networking e, às 18h, o encerramento.

Para informações e inscrições, os contatos são: (21) 93500-9116 ou [email protected]. Interessados em patrocinar novos eventos da Expo Solar Brasil devem fazer contato com: Jorge Artilheiro, telefone (21) 93500-8814 ou e-mail com[email protected].

O evento é realizado pela Start Produções, empresa que já produziu mais de 500 horas de evento em mais de 20 cidades brasileiras, reunindo um público de mais de 5 mil visitantes. Próximos locais e datas da Expo Solar Brasil disponíveis em: www.expobrasilsolar.com.br