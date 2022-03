Aluno de projeto social de São Paulo é aprovado na Unesp, USP e Unicamp

Compartilhe Facebook

17 de março de 2022.

São Paulo, SP 17/3/2022 – Aproveitei a oportunidade que projeto me ofereceu e me dediquei estudando as matérias que eu tinha mais dificuldade e revisando os simulados

Enzo Frediani, 18 anos, aluno do Instituto Sol, foi provado na UNESP, USP e INICAMP em Ciências Biológicas. Ele tem o sonho de ser cientista e estudar genomas e células tronco.

Enzo Frediani, 18 anos, nasceu em São Paulo e cresceu na região do Cambuci, um dos bairros mais antigos da região central. Desde os dois anos de idade, quando o pai faleceu em decorrência de um câncer, ele e a irmã, 3 anos mais velha, foram criados pela mãe que é artesã e trabalha como autônoma.

Aluno dedicado, ele estudou durante toda a infância na rede pública de ensino e no nono ano, quando estava matriculado na Escola Estadual Doutor Kyrillos, conheceu o programa do Instituto Sol, que oferece a chance de estudar, com bolsa integral, em uma das melhores escolas de São Paulo, além do acompanhamento até a conclusão do ensino superior. “Não pensei duas vezes e me matriculei para participar do cursinho preparatório. Fui aprovado e pude cursar o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio no Colégio Santa Cruz. Foi uma oportunidade única para mim”, conta Frediani.

O estudante lembra que as diferenças na qualidade do ensino eram muitas. “O tratamento era bastante humanizado, a escola dava autonomia para o aluno desenvolver o conhecimento e a qualidade do conteúdo era bem diferenciada”, reforçou.

Pelo Instituto Sol, Enzo teve ainda a oportunidade de aprender inglês através da parceria com a Cultura Inglesa, e também cursou o pré-vestibular no Anglo.

Motivado pela ideia de estudar genética, genomas e células-tronco, ele se decidiu pela formação em Ciências Biológicas e após seis meses de estudo passou em 1º lugar na Unesp, foi o 5º colocado na USP e conquistou também a aprovação na Unicamp. “Aproveitei a oportunidade que projeto me ofereceu e me dediquei estudando as matérias que eu tinha mais dificuldade e revisando os simulados das melhores universidades”, contou.

O jovem inicia em março as aulas pela USP. Outros dois estudantes que fazem parte do projeto social, Maria Eduarda Santos e Pedro Leal, foram aprovados no curso de Economia do Insper neste ano.

