Vibe Saúde anuncia entrada no mercado de saúde da mulher

* Por: - 17 de março de 2022.

São Paulo, SP. 17/3/2022 –

A nova frente da startup – femtech – oferece soluções para cuidado holístico e preventivo em diferentes fases da vida da população feminina

A Vibe Saúde anuncia novos serviços voltados à saúde da mulher. A empresa é uma das principais frentes de saúde digital B2C no Brasil Dados da consultoria americana Frost & Sullivan mostram que as femtechs – serviços e produtos digitais focados nas necessidades femininas, como saúde mental, física, bem-estar e beleza – podem movimentar US$ 50 bilhões até 2025. As femtechs são tendências nos Estados Unidos e na Europa com mais de mil startups criadas nos últimos anos.

As mulheres são responsáveis por 80% dos gastos com saúde, segundo levantamento da BCC Research e, hoje, elas correspondem a 78% da base de pacientes da Vibe. “Queremos estar ao lado das mulheres e ajudá-las a ter uma vida mais saudável. São 800 mil mulheres cadastradas, o que comprova a busca desse público por um cuidado contínuo, e o que nos faz ver que as mulheres não querem só serem atendidas para resolverem um problema pontual. Elas querem algo personalizado, preventivo para cuidarem da sua saúde”, diz Ian Bonde, CEO da Vibe Saúde.

O novo segmento da Vibe – femtech – vai atuar no cuidado holístico e preventivo em três fases diferenciadas da vida das mulheres brasileiras: fertilidade, apoio à gestação e menopausa.

Para liderar a área de saúde da mulher a healthtech nomeou a médica Stephani Caser, endocrinologista e ginecologista da Vibe. Graduada na Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM), com pós-graduação em Ginecologia & Obstetrícia no Instituto de Assistência Médica ao Serviços Público Estadual de São Paulo (IAMSPE), Stephani é doutoranda em endocrinoginecologia na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), fez Especialização em Hormonioterapia na Bélgica e vai concluir especialização em Endocrinologia e Reprodução Humana em Milão. Atualmente, Caser se torna a head responsável pelos cuidados e assinaturas de saúde feminina.

“Estamos cuidando das mulheres de perto, por meio de serviços de Assinatura acessíveis que farão todo acompanhamento nessas três fases da vida”, diz Stephani Caser, endocrinoginecologista da Vibe Saúde. “Há muitos mitos e crenças ainda relacionados à saúde da mulher. Exemplo disso é a menopausa, que além de ser carregada por tabus, também pode afetar a percepção da mulher sobre sua identidade e seu corpo. A ideia do cuidado personalizado é oferecer um suporte contínuo e preparar as mulheres para essas fases – por meio de orientação e prevenção.”

A médica comenta que é preciso incluir o cuidado humano, o acolhimento e a sororidade entre as mulheres, “é em que eu acredito fielmente – dar espaço de fala às mulheres brasileiras”, completa. Além disso, muitas mulheres não vão com frequência ou nunca foram em um especialista para consultas periódicas e preventivas. “Aqui vamos buscar oferecer os protocolos mais atualizados acompanhados de um olhar genuíno, quebrando tabus e atendendo às diversas necessidades das nossas pacientes”, diz Stephani.