Herval Colchões marca presença na feira Movelsul

17 de março de 2022.

Dois Irmãos/RS 17/3/2022 –

Marca gaúcha apresenta produtos que aliam design e desempenho

A marca gaúcha Herval Colchões está presente na Movelsul, feira de móveis que acontece em Bento Gonçalves (RS). Lojistas e especificadores poderão conferir, entre os dias 14 e 17 de março, mais de 500 marcas expositoras do setor moveleiro, marcando a retomada deste mercado.

Neste cenário, a Herval Colchões apresentará a linha Exclusive, que traz peças que aliam design e desempenho. A coleção possui três produtos: Zonare, Aurora e Luna, sendo que o primeiro deles foi desenvolvido com um sistema de zoneamento de molas ensacadas permitindo a correta distribuição do peso durante o sono. As áreas de maior impacto recebem uma camada de molas mais firmes, já as áreas de menor impacto recebem molas com diâmetro menor, com o objetivo de proporcionar mais conforto ao usuário.

Já as linhas Art, Vivere e Idea contam com estratégia comercial robusta: são modelos sem nome, apenas com códigos, permitindo que os próprios lojistas da marca nomeiem os produtos como desejarem.

A marca faz parte do Grupo Herval, empresa que tem atuação internacional e multissetorial e compreende atualmente atividades em diversos setores de serviços. O espaço da Herval Colchões na Movelsul está localizado no PAVILHÃO A, estande 71, entre as ruas 11 e 12, no Alameda Fenavinho, 481 – Fenavinho em Bento Gonçalves.

Website: https://www.moveisherval.com.br/