Selo de excelência em franchising é conferido a importadora de vinhos

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 18 de março de 2022.

São Paulo, SP 18/3/2022 –

Com rápida expansão de franquias, Grand Cru é chancelada com Selo de Excelência em Franchising da ABF



Com 35 novas unidades no ano passado e mais de 120 lojas em todo o território nacional, a Grand Cru faz jus a um excelente momento no segmento dos vinhos e dedica esforços à expansão de sua rede, recebendo da Associação Brasileira de Franquias – ABF – a principal honraria do mercado de franquias brasileiro, já no seu primeiro ano participando da iniciativa, em 2022.

Os motivos por trás das 105 franquias e das 17 unidades próprias são diversos. Conhecida pelo seu portfólio e curadoria, a importadora atrai franqueados pela solidez da sua marca, presente no Brasil há mais de 19 anos. Além dos mais de 800 rótulos disponíveis, de mais de 60 das mais respeitadas vinícolas de diversos países, possui uma amplitude para atender diversos públicos de consumo, com garrafas de vinhos que variam entre cinquenta a 20 mil reais.

Frente a este crescimento, a Grand Cru oferece diferentes modelos de negócios que contemplam o suporte ao franqueado e o know how, com atrativos financeiros compatíveis aos investimentos. Na opção Light – modelo de franquia que nasceu na pandemia – por exemplo, podem ser estabelecidas lojas em áreas entre 30m² e 50m², em imóveis de rua ou shoppings e com perspectiva de faturamento médio de R$ 150 mil/mês. Os valores iniciais para investir nessa modalidade aproximam-se dos trezentos e setenta mil reais.

Outros modelos de lojas, maiores, podem ser complementados com um Wine Bar que oferece venda de vinhos em taças com aperitivos; com um restaurante que é independente em formatação em cardápio; e com o empório que oferece alimentos premium ao portfólio. Todas as opções, agregam valor, experiências e podem entregar outros serviços que tenham sinergia de vendas, como eventos relacionados ao mundo do vinho.

O potencial desse universo tem contribuído para a alta procura das franquias também: De acordo com a OIV – Organização Internacional da Vinha e do Vinho, somente no ano de 2020, o consumo de vinhos aumentou 18% no Brasil. Há agora, no país, duas vezes mais consumidores de vinho do que havia em 2010. Quando se acreditava que a pandemia poderia ser um fato isolado no incremento do consumo da bebida, em 2021 as vendas continuaram acima dos patamares pré-pandemia e as importações registraram alta de 4,8%.

Em 2022, a Grand Cru objetiva mais 35 novas unidades, impulsionadas pelo reaquecimento da economia, e pelo modelo light de empreendimento, alcançando cidades menores, novas localidades e novos entrantes no consumo de vinhos. Com isso, até final do ano a importadora espera estar em todo território nacional com mais de 150 lojas, repetindo sucessos, como o caso do Gustavo Jurema, responsável por cinco unidades da marca, a mais recente em Trancoso, uma em Maceió e outras três em Salvador.

Website: https://www.grandcru.com.br