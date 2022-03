Reserva financeira ajuda a lidar melhor com os imprevistos

Compartilhe Facebook

21 de março de 2022.

São Paulo, SP 21/3/2022

Com as atuais mudanças macroeconômicas, é importante se prevenir dos altos e baixos da economia.

Imprevistos podem acontecer em qualquer momento e das mais variadas maneiras. Apesar de não ser previsível, é possível estar prevenido. Um exemplo disso é a chamada reserva de emergência, que será de grande valia quando um imprevisto acontece e é preciso desembolsar um dinheiro extra para lidar com a situação. Nestes casos, o problema é superado e o equilíbrio financeiro é mantido, algo fundamental para quem precisa desse controle.

O conceito de reserva financeira é simples de ser entendido: é aquele dinheiro separado periodicamente para montar um fundo de emergência. Como o próprio nome já sugere, o objetivo de poupar esse dinheiro é ter meios para cobrir alguma despesa emergencial e que não estava prevista anteriormente no orçamento, mas aconteceu.

Ter esse dinheiro extra para cobrir essa despesa que não estava no orçamento é fundamental para manter o equilíbrio das contas. Esse é o grande motivo que destaca a importância da reserva financeira, pois ela permite com que a pessoa consiga atravessar momentos delicados sem ter que comprometer o próprio orçamento.

Muitas pessoas acham que montar uma reserva de emergência é apenas um detalhe que pode ou não fazer parte do planejamento financeiro. Mas, na verdade, a reserva financeira é um dos pilares do planejamento financeiro e o grande escape quando os imprevistos aparecem.

Como montar uma reserva de emergência?

O primeiro passo é saber exatamente quais são os gastos essenciais e obrigatórios. Essa informação será relevante para determinar qual será o montante inicial que deve compor essa reserva. Por exemplo, se a despesa mensal essencial é de R$ 1.000,00, então será preciso traçar um planejamento para juntar dois, três ou quatro meses, a depender do planejamento pessoal, de despesas.

Sabendo exatamente quanto precisa ser gasto, a próxima dica é determinar uma meta de tempo para juntar a quantia desejada. Se o objetivo inicial é juntar três meses de despesas obrigatórias, então o montante final é de R$ 3.000,00, segundo o exemplo citado anteriormente. Definindo dez meses como prazo total, será preciso poupar R$ 300,00 por mês, dobrando esse tempo, vinte meses, é preciso colocar R$ 150,00 na reserva todo mês e assim por diante.

Manter um planejamento financeiro e mantê-lo em dia será algo extremamente importante para quem deseja poupar e montar uma reserva de emergência. Sem o controle das despesas que surgem ao longo do mês, fica muito difícil ter condições de poupar determinada quantia. Esse controle evita que quantias venham a ser retiradas da reserva sem que uma necessidade tenha ocorrido.

Trabalhar com metas é importante para conseguir atingir os objetivos traçados e manter o foco, mesmo nos momentos mais difíceis. Por isso, essa dica é muito importante para ajudar na criação da reserva de emergência. Essas metas variam de acordo com o objetivo da pessoa e vão desde o montante inicial da reserva até um futuro com total independência financeira.

Os primeiros passos para uma educação financeira de qualidade exigem mudanças de hábitos antigos. Portanto, é preciso cortar certos costumes que podem comprometer a jornada. Compras por impulso, gastos desnecessários, gastos acima do padrão e financeira pessoal devem ser atitudes do passado. A disciplina nesses momentos é fundamental para conter os impulsos do dia a dia e a vontade de gastar o dinheiro da reserva de emergência sem que exista um real motivo para isso.

Dessa forma, fica evidente que a criação de uma reserva de emergência é algo essencial para quem busca mais controle do próprio dinheiro e um futuro mais confortável. Ela é a garantia de que o orçamento não será comprometido mesmo nos cenários com os piores imprevistos possíveis.

Comunidade financeira

O Bullla é uma comunidade financeira que conecta pessoas por meio do empréstimo entre pessoas. É uma fintech com mais de com mais de 354 mil membros onde o Bom Poupador pode investir as suas economias.

Mais informações em https://www.bullla.com.br/

Website: https://www.bullla.com.br/