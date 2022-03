Plataformas de gestão de marketing digital se consolidam no Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: - 21 de março de 2022.

Joinville, SC 21/3/2022 – Os custos de mídia estão cada vez mais elevados na atual conjuntura e escolher a estratégia certa é crucial para não desperdiçar tempo e recursos – Alan Koerbel

O Marketing Digital é um setor que se tornou ainda mais competitivo após a pandemia de Covid-19. No entanto, ainda existe uma carência de protocolos e metodologias maduras no nicho. Não à toa, as plataformas de gestão estão se consolidando no Brasil, oferecendo maior competitividade e profissionalismo.

Como o Marketing Digital chegou ao Brasil há uma década, existe uma carência de protocolos e metodologias maduras neste mercado. Isso faz com muitos gestores atuem na base da tentativa e erro, o que resulta em ROI baixo.

As ferramentas de gestão surgem e conquistam espaço par aumentar a competitividade e profissionalismo das equipes de marketing.

Aquecido desde o período pré-pandêmico, o setor disparou nos últimos dois anos. As medidas de isolamento social impuseram ao Marketing Online uma necessidade de adaptação, tornando o mercado ainda mais competitivo.

“Os custos de mídia estão cada vez mais elevados na atual conjuntura e, por isso, escolher a estratégia certa é crucial para não desperdiçar tempo e recursos da empresa”, explica Alan Koerbel, CEO da eKyte.

Apesar da alta demanda e abundância de vagas de Marketing Digital, há uma grande dificuldade de preenchê-las com profissionais qualificados. “Por se tratar de um mercado relativamente novo, os profissionais mais experientes possuem cerca de dez anos de atuação”, conta Koerbel.

Quais os desafios para a gestão de Marketing Digital?

Em expansão no território brasileiro, este mercado viu a consolidação de uma vasta lista de ferramentas que auxiliam a operação de agências e departamentos de Marketing Digital. No entanto, a grande maioria foca em nichos específicos como e-mail marketing, redes sociais, blogs e anúncios.

Segundo Koerbel, isso não é uma notícia das melhores. “Hoje, um time de Marketing Digital pode usar dezenas de ferramentas no dia a dia. Esta descentralização é perigosa, pois gera desorganização e outros gargalos que fazem a produtividade despencar”, diz.

Além disso, a maioria das soluções de Marketing Digital não oferecem recursos de estratégia e gestão. Com elas, os gestores passam a ter maior dificuldade na distribuição de tarefas, mensuração de produtividade e uso de dados para a tomada de decisões estratégicas.

Quais ferramentas ajudam a gestão de Marketing Digital?

Por ajudarem os gestores nesta jornada, ferramentas genéricas para gestão de processos e que atendem todos segmentos cresceram no mercado. Elas atendem apenas uma parte do processo de Marketing, obrigando as equipes a agregarem várias outras soluções que não tem sinergia.

Além disso, estas soluções são cobradas em dólar, acompanhando a cotação do câmbio. Por isso, as equipes lidam com dezenas de soluções e tem um custo inviável.

Neste contexto, o surgimento de plataformas especialistas em gestão de Marketing Digital é uma tendência fortíssima deste marcado – e com nomes fortes ganhando espaço. E, é claro, permitem a realização de uma gestão de alta performance.

“Empresas cuja gestão não usa uma ferramenta que atua em todas as etapas do Marketing Digital ficarão para trás. Como o mercado está cada vez mais competitivo, é essencial centralizar tudo em uma plataforma que te ajudará a potencializar resultados”, explica Koerbel.

Segundo ele, o as equipes de marketing que conseguirem maior resultado com menor custo e tempo saem na frente da concorrência. “Um olho precisa estar na produtividade do time e o outro no desempenho das campanhas. Este é o desafio que as soluções para gestão de marketing digital devem apoiar no dia a dia dos gestores e profissionais”, conclui.

Quais são os recursos de uma solução de gestão de marketing

Diferentemente dos Sistemas de Gestão de Empresa (ERPs), ainda não há um padrão consolidado de quais recursos devem ter numa solução de gestão de marketing. Os recursos que normalmente compõem um sistema de gestão de marketing são:

– Base de conhecimento

– Planejamento de campanhas

– Gestão de projetos

– Controle de tarefas

– Colaboração entre equipe e clientes

– Publicação de posts

– Data-driven Marketing

– Gestão de atendimento

– Biblioteca de ativos digitais

Estas nomenclaturas podem variar, mas o importante é que elas fechem o ciclo completo – partindo da gestão até a performance. Além disso, envolver a equipe e clientes e um ciclo contínuo de aprendizado e evolução ágil é essencial.

