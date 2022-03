Webinar gratuito para gestores escolares sobre fechamento do trimestre

Compartilhe Facebook

* Por: - 21 de março de 2022.

21/3/2022 –

As inscrições são gratuitas e o evento acontece online no dia 31 de março às 19h



A Jornada Edu, braço de conteúdo da agenda digital líder de mercado no país, Agenda Edu, apresenta mais uma edição do Conversa Paralela Ao Vivo, uma live feita para gestores escolares. O tema será “Fechamento do primeiro trimestre: quais os próximos passos?” e as inscrições são feitas de forma online gratuitamente. O projeto propõe a realização de uma live toda última quinta-feira do mês para discutir os temas mais urgentes da educação brasileira. A edição de março acontece no dia 31 às 19h, horário de Brasília, mostrando como melhorar os resultados analisando dados, pessoas e ferramentas.

Toda conversa é conduzida por um mediador e traz novos convidados. Neste mês, os participantes são Andrezza Amorelli, especialista em gestão e planejamento escolar e sócia-proprietária da A. Amorelli Educação e Treinamento, e Remmy Cabó, diretor e fundador do Colégio Nova Dimensão, em Fortaleza, e mestre em planejamento estratégico com MBA em Gestão Escolar.

A live será apresentada por Jones Brandão, especialista em educação, conhecido como o primeiro Diretor de Educação da Agenda Edu. Todos os inscritos que assistirem ao vivo poderão tirar dúvidas e conversar com os convidados.

Fechamento do trimestre: por que analisar?

O primeiro trimestre do ano letivo é bastante significativo para as escolas. É o momento certo para analisar o que foi feito, entender quais são as estratégias que devem ser tomadas, o que não funcionou e o que é necessário mudar.

Conversando com as suas mais de 3.000 escolas parceiras, a Agenda Edu percebeu que muitos gestores não sabem a melhor forma de analisar dados e deixam passar informações necessárias para melhorar o desempenho escolar ao longo do ano.

Com uma rotina atribulada, dificilmente a gestão tem tempo ou recursos para investir em uma análise profunda sobre os resultados. Por isso, o evento Conversa Paralela Ao Vivo buscará ajudar a examinar e verificar os dados de forma prática e otimizada.

Além disso, os convidados darão dicas para melhorar o desempenho das ferramentas e entender quais são as maiores dores e dificuldades da equipe escolar. Tudo isso é extremamente necessário para ajustar o próximo trimestre e garantir que a escola obtenha sucesso em 2022.

A Agenda Edu é uma empresa especializada em comunicação e engajamento escolar. Com a missão de simplificar a rotina de educadores, alunos e famílias.

A solução está presente em mais de 3 mil escolas em todo o Brasil e conta com mais de 2 milhões de usuários em sua plataforma. Hoje, seu braço de conteúdo é comandado pela Jornada Edu, que promove eventos, formações e materiais gratuitos.

Informações importantes

Conversa Paralela Ao Vivo

Tema: Fechamento do primeiro trimestre: quais os próximos passos? Como melhorar os resultados analisando dados, pessoas e ferramentas.

Data: 31 de março

Horário: 19h

Inscrições gratuitas: https://jornadaedu.com.br/conversaaovivo

Website: https://jornadaedu.com.br/conversaaovivo