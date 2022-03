Empresas investem em aplicativos de autoatendimento para aumentar vendas

Compartilhe Facebook

22 de março de 2022.

São Paulo, SP 22/3/2022 – De acordo com a Agenda CIO 2021 do Gartner, 65% dos CIOs notaram um aumento na utilização de aplicativos de autoatendimento por clientes.

O distanciamento social provocado pela pandemia, somado a maior oferta de tecnologias móveis e banda larga de qualidade, resultou em um período de muitos lançamentos de aplicativos para o mercado de consórcios. Neste artigo, buscamos entender o objetivo destes lançamentos.

A transformação digital foi acelerada pela pandemia, que há quase dois anos impacta diretamente a forma com que clientes e empresas se relacionam em todo o mundo. De acordo com a Agenda CIO 2021 do Gartner, 65% dos CIOs notaram um aumento na utilização de aplicativos de autoatendimento por clientes ou público em geral, e 79% esperam que esse uso continue crescendo. A ampliação ao acesso à banda larga veloz e de qualidade também impulsionou esse momento de transformação digital nas empresas.

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o número de smartphones que aderiram aos planos de internet veloz subiu de 234 milhões no final de 2020 para 253,3 milhões em dezembro de 2021, uma alta de 8,2%. Com grande consolidação para o 4G, que registrou no período 77,8% dos acessos, o que é representado por 197,2 milhões de assinantes. Somente nessa tecnologia, o aumento foi de 13,5%. O que aponta o número de 92% da população brasileira com acesso a internet móvel e veloz.

Com a população cada vez mais conectada, empreendedores enxergaram uma oportunidade de usar toda essa conexão para se aproximar, estreitar ainda mais os relacionamentos com seu público e, principalmente, aumentar suas vendas.

“O Brasil ocupa hoje o segundo lugar no ranking de países que tem maior crescimento no mercado mobile, perdendo apenas para a Indonésia, segundo a Pew Research Center. O estudo aponta também que smartphones estão no bolso de 60% dos adultos em todo o país. As empresas precisaram se adaptar a essa realidade rapidamente e os aplicativos de autoatendimento tem a proposta de suprir toda essa demanda”, explica João Paulo Rodrigues, diretor da NewM, empresa especialista no desenvolvimento de projetos de tecnologia para administradoras de consórcio.

Os aplicativos de autoatendimento oferecem vários benefícios tanto para as empresas quanto para os clientes, que vão desde a redução de custos ao aumento de performance e satisfação dos clientes. Contando com inteligência artificial (IA) para auxiliar a implementação de ações de transformação digital e adotar uma estratégia data-driven, que baseia as tomadas de decisões na interpretação de dados. Uma vez que via esse tipo de solução, a geração de dados é muito grande.

“A pandemia acelerou a migração das empresas para o digital. Com o aplicativo de autoatendimento é possível oferecer mais autonomia para os clientes, além de melhorar a transparência e comunicação. Para os gestores, usar esse tipo tecnologia é uma grande aliada aos negócios, podendo ser otimizada constantemente, além de ampliar as facilidades do autoatendimento para o cliente”, comenta Jonas Patricke Lauxen, coordenador administrativo da Hs Consórcios, Jonas Patricke Lauxen.

Com a sexta maior população do mundo, o Brasil contabilizou 230 milhões de celulares conectados em 2019, de acordo com a Fundação Getulio Vargas de São Paulo, o que representa mais de um smartphone ativo por habitante e aponta a liderança do país no mercado de apps da América Latina.

