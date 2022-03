Serviços de aplicativo prometem melhorar convivência em condomínios

Compartilhe Facebook

Curitiba, PR 23/3/2022 – Enquetes digitais são uma inovação, permitindo que todos possam opinar sobre novas ações e garantindo com isso, também, o melhor relacionamento entre vizinhos

Para ajudar na comunicação e acesso às informações, é cada vez maior o número de síndicos que optam por ter um aplicativo exclusivo para o seu condomínio.

Segundo a Associação Brasileira de Síndicos e Síndicos Profissionais (ABRASSP), mais de 68 milhões de pessoas moram em condomínios no Brasil. Um dos principais desafios é facilitar a comunicação entre esses moradores, isto por que segundo pesquisa DataFolha menos da metade dos condôminos têm costume de participar de reuniões de condomínio. “A falta de informações centralizadas é um dos grandes desafios no dia a dia. Então, desenvolvemos uma plataforma que melhore a comunicação entre síndicos, portaria, zeladoria e moradores, gerando, inclusive, uma melhor relação de convivência entre os vizinhos”, afirma Márcio Rogério Muller, CEO da Novacorp Tecnologia, empresa desenvolvedora do aplicativo, uma solução cada vez mais buscada por condomínios no Brasil.

Essa transformação digital e o crescimento de 45% no tempo de uso de usuários nos softwares, posicionou o país com a maior média de tempo gasto em aplicativos no mundo, em 2021, conforme levantamento feito pela agência focada em análise do mercado mobile. O estudo, divulgado pela revista Forbes, foi feito com base nos resultados do segundo trimestre do ano passado. A média de tempo de uso pelos brasileiros é de 5.4 horas por dia, seguido pela Indonésia, com 5.3 horas, e Índia, com 4.9 horas.

A plataforma desenvolvida para os síndicos e moradores oferece um aplicativo e site exclusivo com o nome do condomínio que, além de centralizar e disponibilizar as informações para todos, também proporciona diversos benefícios. “Através de usuário e senha, os condôminos têm acesso a diversos recursos disponíveis na palma de sua mão, como o agendamento de áreas comuns e o acesso a informações de escala dos funcionários, por exemplo”, destaca.

Há ainda outras possibilidades, como receber avisos de correspondências e classificados internos, realizar agendamento de mudanças, participar de enquetes, entre outras funcionalidades. “As enquetes digitais são uma inovação que deixam a gestão dos síndicos mais democrática, permitindo que todos possam opinar sobre novas ações, garantindo com isso também o melhor relacionamento entre os vizinhos”, afirma.

Segundo Márcio Muller, a plataforma centraliza a comunicação em um só canal, com níveis de acesso diferentes para síndico, portaria e moradores. “Isto tudo libera os funcionários de funções burocráticas, disponibilizando mais tempo para focar em outras atividades que são mais úteis ao condomínio”, disse.

“A nossa experiência com o aplicativo está sendo sensacional, tem sido muito eficiente, prático e útil a todos do condomínio”, afirma João Carlos Nogueira, síndico do condomínio Lugano, de Curitiba.

Website: http://www.novacorp.com.br