Setor de franquias deve movimentar R$ 201,7 bilhões em 2022, aponta ABF

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 24 de março de 2022.

24/3/2022 – Disparou o número de clientes que buscam a aplicação de lentes de contato em busca de um sorriso perfeito e dentes brancos

O setor deve crescer 9% este ano; para empresário, odontologia é opção de investimento no franchising de Saúde, Beleza e Bem-estar – que avançou 2,4% no 4º trimestre de 2021



O franchising brasileiro superou as perdas de 2020, se restabeleceu em 2021 e já se aproxima do estágio pré-pandemia, conforme indicativos da ABF (Associação Brasileira de Franchising). O setor faturou R$ 185 bilhões no ano, menos de 1% abaixo do resultado de 2019 (R$ 186,7 bilhões) e 10,7% acima de 2020, quando a receita foi de R$ 167,1 bilhões. Para 2022, a estimativa da instituição é que o setor alcance uma alta de 9% no faturamento e movimente mais de R$ 201,7 bilhões.

Para Alessandro Marchesin, CEO do Centro Dentistico Médico Marenco – empresa italiana

que atua com lente de contato dental e odontologia estética e que conta com franquias em São Paulo e Ibiza -, outro ponto chama a atenção: o aquecimento do franchising de Saúde, Beleza e Bem-Estar. “O segmento cresceu 2,4% no quarto trimestre de 2021 e a porcentagem de abertura de unidades aumentou 10,4%”, reporta, em referência a dados da ABF.

“A categoria foi uma das que mais abriu portas em 2021. O movimento indica uma mudança de comportamento: antigamente, o público principal dos negócios do gênero era formado por mulheres. Nos últimos anos, porém, os homens têm se preocupado cada vez mais com a autoestima e estão procurando diversas clínicas de beleza e estética”, afirma.

Não à toa, prossegue, a 16ª edição da Beauty Fair, principal feira de beleza das Américas que ocorreu entre os dias 20 e 23 de novembro do último ano, em São Paulo, projeta volume de negócios de R$ 400 milhões e perspectiva de crescimento de 5% no setor de beleza para 2022.

Odontologia é opção no franchising de Saúde, Beleza e Bem-estar

Marchesin afirma que o setor de odontologia vem crescendo muito nos últimos anos, inclusive dentro do franchising. “O destaque maior vai para área de Odontologia Estética. Entre outros fatores, disparou o número de clientes que buscam a aplicação de lentes de contato em busca de um sorriso perfeito e dentes brancos, comparado com atrizes, atores e influencers, uma vez que as redes sociais digitais aproximou, ainda mais, a relação das pessoas com seus ídolos”.

De fato, seis a cada dez (67%) usuários brasileiros do Instagram seguem influenciadores digitais, sendo que mais da metade (55%) dos usuários já compraram algo depois que um produto ou serviço foi indicado por um influencer, de acordo com um estudo realizado pela Opinion Box.

A pesquisa também mostra que 18,5% dos participantes já foram sugestionados por influenciadores durante seu processo de decisão de compra e 82% dos brasileiros presentes no Instagram seguem marcas na rede social. Destes, 47% disseram que mantêm contato com publicações de empresas e marcas.

Diante desses fatos, para o CEO do Centro Dentistico Medico Marenco, o franchising se torna uma opção interessante para os profissionais de odontologia. “A área de odontologia estética vem crescendo muito nos últimos anos. O custo para realizar o serviço é altamente lucrativo para o profissional, que tem a sua disposição um material de qualidade, o que diminui os problemas com a garantia do serviço”.

Para um investimento assertivo, acrescenta, vale buscar uma franquia que ofereça toda a parte de suporte e treinamento para equipes de profissionais – o que reduz, ainda mais, as chances de fracasso, uma vez que o investimento em franquias é um dos mais seguros.

De fato, somente 5% das unidades de franquias encerram as atividades antes de completar dois anos de operação, de acordo com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Paralelamente, dados do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) mostram que 30% das empresas não chegam ao 3º ano de existência.

Para mais informações, basta acessar: https://www.centrodentisticomarenco.it/

Website: https://www.centrodentisticomarenco.it/