Escola de Gastronomia Chef Gourmet inaugura franquia em Santa Cruz do Sul

* Por: - 24 de março de 2022.

Santa Cruz do Sul/RS 24/3/2022 –

Empreendimento oferece cursos profissionais e para entusiastas da área, sendo a primeira unidade na região central do RS

Ensinar a gastronomia na prática é o objetivo da Escola de Gastronomia Chef Gourmet, que inaugurará uma franquia na cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul, no dia 26 de março. Com cursos voltados para profissionais e amantes da Gastronomia, a escola oferecerá uma infraestrutura completa e um corpo docente composto por profissionais com experiência de mercado nacional e internacional. Localizada no coração da cidade, a Chef Gourmet Santa Cruz do Sul ficará ao lado da praça da Prefeitura e oferecerá um salão de eventos em um terraço com vista para uma área verde. O empreendimento contará com três andares e um espaço de 523 m².

À frente da unidade está Caio Pellegrini, formado em Administração de Empresas, que sempre buscou a oportunidade de empreender. “Estruturei vários negócios no papel, mas nada fez meus olhos brilharem, até eu conhecer a Chef Gourmet”, conta Pellegrini. “A gastronomia é uma arte, estimula a criatividade e muda a vida das pessoas. Desenvolver pessoas e proporcionar oportunidades a elas é o meu propósito e o da Chef Gourmet”, complementa. Em relação à escolha da cidade, Pellegrini explica que Santa Cruz do Sul é um município com vida social ativa.

Ao falar sobre a importância de uma escola de gastronomia no cenário atual, o proprietário destaca que a pandemia fez com que muitos perdessem seus empregos ou tivessem uma redução na renda familiar, além de trazer um desgaste emocional para as pessoas em geral. “Muitos passaram a buscar novas oportunidades de qualificação para se reinserirem no mercado de trabalho ou, até mesmo, empreender na área”, aponta Pellegrini. Além da capacitação com os cursos profissionais, os cursos por hobby da Chef Gourmet se apresentam como uma nova forma das pessoas se relacionarem e espairecerem.

Inicialmente, a Chef Gourmet Santa Cruz do Sul oferecerá os cursos de Chef de Cuisine, Cozinha por Hobby, Chef Patissérie e Boulangerie, Panificação e Confeitaria, Chef de Cuisine Kids, Sommelier de Vinhos Profissional, Sommelier de Vinhos Por Hobby, Bartender, Cozinheiro Profissional e Chef Boucherie. Uma das grandes apostas da escola é o curso de Chef de Cuisine. “Será um agente transformador para o cenário gastronômico da cidade e região, já que a nossa metodologia 100% prática faz com que o aluno saia do curso apto e qualificado para atuar em restaurantes de diversas cozinhas, tanto no cenário nacional como internacional”, contextualiza Pellegrini. “Nossa meta é matricular mais de 300 alunos até o final de 2022”, projeta. O empreendimento irá gerar 14 vagas diretas de emprego, com processo seletivo ainda em andamento para algumas posições.

Com um modelo de franquia lançado recentemente, a escola está em expansão pelo Brasil. Mais informações pelo site: www.escolachefgourmet.com.br, Instagram www.instagram.com/chefgourmetsantacruz e WhatsApp (51) 99935-8801. A Chef Gourmet Santa Cruz do Sul está localizada na Rua Sete de Setembro, 405, no Centro da cidade.

Website: http://www.escolachefgourmet.com.br