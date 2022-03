Montréal inicia programa de recrutamento para universitários brasileiros

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 24 de março de 2022.

São Paulo, SP 24/3/2022 – Os estudantes que escolhem a Grande Montréal para qualificar seus estudos vivenciam uma experiência enriquecedora ao ingressar no mercado de trabalho

Alunos poderão acessar programas de estudo e se conectar com o mercado de trabalho local, em áreas como TI, saúde e educação

Por meio da iniciativa Je choisis Montréal (Eu Escolho Montréal, em português), a Montréal International busca universitários brasileiros dispostos a trilhar novos rumos na carreira acadêmica e profissional, em uma das mais promissoras regiões do Canadá. A organização anuncia uma missão de recrutamento virtual com a meta de inserir alunos em programas de estudo de renomadas instituições locais.

Os estudantes interessados devem acessar o site jechoisismontreal.com/fr/ e criar um perfil na página Connexion Études. Nessa seção, eles podem avaliar as instituições que mantêm projetos mais compatíveis com seus interesses e, em seguida, iniciar contato com os representantes das universidades.

As instituições participantes dispõem de uma vasta gama de programas alinhados com o mercado de trabalho, sendo mais de 20 voltados para apoiar demandas dos setores de tecnologia da informação, saúde e educação e ensino infantil. O índice de empregabilidade dos alunos que se formam nessas áreas está entre os mais elevados do Canadá, variando entre 64% e 90%. A remuneração média por hora pode chegar a 30 dólares canadenses (cerca de R$ 118), valor considerado muito competitivo localmente.

Uma economia que gira em torno dos estudantes

Desde o início da pandemia, o mercado de trabalho de Montréal está entre os mais resilientes da América do Norte, o que vem abrindo oportunidades de emprego para estudantes estrangeiros. “A recuperação econômica tem sido particularmente vigorosa em segmentos como TI, indústria de games, efeitos visuais e ciências da vida. Os alunos que escolhem a Grande Montréal para qualificar seus estudos vivenciam uma experiência enriquecedora ao ingressar no mercado de trabalho”, comenta Mathieu Lefort, diretor sênior de Talentos Internacionais da Montréal International.

Trabalho durante e depois dos estudos

Além disso, os estudantes internacionais podem trabalhar até 20 horas semanais durante as aulas e em tempo integral nos feriados e férias, de acordo com especificações e requisitos de cada programa. Uma vez formados, ganham o direito de solicitar uma carteira de trabalho canadense para continuar trabalhando em empresas da região, cuja licença é válida por até três anos após a graduação.

As possibilidades são inúmeras, assim como as ofertas de emprego e estágio. A Montréal International e seus parceiros organizam diversos eventos para conectar jovens estudantes e graduados com corporações locais.

Os estudantes precisam estar matriculados, em tempo integral, em um programa de graduação ou de treinamento vocacional na província do Québec. O programa de estudo deve ter pelo menos seis meses de duração e o aluno deve ter um número de seguro social, que pode ser solicitado na chegada ao Canadá.

Cidade estudantil por excelência

Reconhecida por suas instituições educacionais de nível mundial e qualidade de vida, a Grande Montréal abriga cerca de 50 mil estudantes estrangeiros, entre alunos de ensino médio e superior. A região divide com Boston o primeiro lugar na lista de melhores cidades estudantis das Américas e ocupa a nona posição mundial em experiência acadêmica.

Montréal é a maior cidade da província de Quebec, que também se distingue pela sua capacidade de reter seus graduados, oferecendo-lhes apoio para facilitar a adaptação e oportunidades profissionais em um ambiente de vida seguro, no coração de um centro urbano dinâmico e cosmopolita.

Website: http://www.montrealinternational.com