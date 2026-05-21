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Prefeitura confirma caso de raiva em morcego e inicia vacinação preventiva em Montes Claros
Prefeitura confirma caso de raiva em morcego e inicia vacinação preventiva em Montes Claros

Prefeitura confirma caso de raiva em morcego e inicia vacinação preventiva em Montes Claros

Jornal Montes Claros 21 de maio de 2026

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Ações de bloqueio de foco incluem imunização gratuita de cães e gatos nos bairros Edgar Pereira, Alice Maia e Vila Regina.

Montes Claros, 21 de maio de 2026 — A Prefeitura de Montes Claros, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), confirmou mais um caso de raiva em um morcego encontrado na cidade. Embora não tenha havido registro de contato direto com pessoas ou animais domésticos, o município iniciou medidas preventivas para evitar a disseminação do vírus.

Conforme protocolo da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, foi iniciado o bloqueio de foco, com vacinação antirrábica de cães e gatos e orientações aos moradores dos bairros Edgar Pereira, Alice Maia e Vila Regina.

A imunização acontece entre os dias 20 e 22 de maio, das 8h às 16h, na Avenida Carlos Ferrante, nº 430, Bairro Edgar Pereira, ao lado da Superintendência Regional de Saúde. A vacinação é gratuita e obrigatória para cães e gatos a partir de três meses de idade que não tenham sido vacinados nos últimos seis meses.

Importância dos morcegos

O CCZ reforça que os morcegos são animais silvestres fundamentais para o equilíbrio ambiental, atuando na polinização, dispersão de sementes e controle de insetos. Capturar, matar ou importunar esses animais configura crime ambiental.

Monitoramento contínuo

O município mantém vigilância permanente, encaminhando amostras de morcegos encontrados mortos ou em situações suspeitas para análise laboratorial. Segundo a administração, casos em morcegos são esperados, já que funcionam como sentinelas para identificar a circulação do vírus da raiva no ambiente silvestre.

Transmissão da raiva

A raiva é transmitida principalmente pela saliva de animais infectados, por meio de mordidas, arranhões ou lambidas em feridas abertas e mucosas (olhos, boca e nariz). Os principais transmissores incluem morcegos, cães, gatos, raposas e gambás. Após a infecção, o vírus ataca o sistema nervoso central e a doença é considerada quase sempre fatal após o aparecimento dos sintomas.

Em caso de mordida ou contato suspeito, a recomendação é lavar imediatamente o local com água e sabão, procurar atendimento médico e informar, se possível, qual foi o animal envolvido.

A Prefeitura de Montes Claros reforça que a vacinação é essencial para proteger os animais e toda a comunidade contra a raiva, além de destacar a importância da conscientização sobre o papel dos morcegos no equilíbrio ambiental.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do CCZ

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