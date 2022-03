Sucos funcionais: mistura de frutas e verduras fortalece a saúde

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 25 de março de 2022.

São Paulo, SP 25/3/2022 –

Bebidas naturais podem ser incorporados na rotina alimentar para equilibrar a alimentação, sendo um substituto ao refrigerante



As bebidas funcionais são uma grande ajuda na manutenção de uma alimentação equilibrada e saudável. Ao misturar as propriedades de diferentes alimentos como frutas, verduras e hortaliças o nosso organismo recebe um grande aporte de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes essenciais para o seu bom funcionamento

Inclusive, a bebida é uma opção para quem deseja substituir ou diminuir o consumo de refrigerantes. A mistura de laranja, maracujá e couve, por exemplo, auxilia na eliminação de toxinas acumuladas pelo organismo. Já as bebidas com água de coco em sua composição ajudam a repor sais minerais contribuindo para o funcionamento do intestino e no combate ao colesterol ruim.

Selecionamos alguns sucos e os seus benefícios. A sugestão é do Quitanda, mercado de produtos frescos localizado na rua Mateus Grou, em Pinheiros, que trabalha com diversos sabores diariamente, entre eles:

Maracujá, manga e laranja

O maracujá ajuda a acalmar, hidratar e fortalecer a imunidade. A fruta também é rica em minerais como o potássio e magnésio, além de ter boas quantidades de fibras que contribuem para controlar os níveis de glicose no sangue. Já a manga e a laranja ajudam a fortalecer o sistema imunológico.

Açaí com banana

O açaí contribui para o fortalecimento do sistema imunológico por ter boas doses de vitamina C, vitamina E, ômega-9 e antocianinas. Já a banana é um alimento rico em vitaminas do complexo B, como B1, B2, B6 e B12 que auxiliam diretamente no sistema nervoso. A presença de ferro na fruta também estimula a produção de hemoglobina, sendo indicada para o combate de anemia.

Pitaya, banana e morango

Também conhecida como fruta do dragão, a pitaya atua na prevenção de doenças crônicas, como diabetes e câncer, além de combater o envelhecimento precoce e auxiliar no funcionamento correto do intestino. Já o morango reforça a imunidade e contribui para a eliminação de toxinas, enquanto a banana auxilia na prevenção de diversas doenças, como anemia, diabetes e hipertensão.

Melancia

A fruta ajuda a desintoxicar o organismo após o consumo exagerado de guloseimas, petiscos e drinks que costumam trazer a sensação de estufamento. A melancia possui até 94% de água em uma porção de 100 gramas. O suco também ajuda a os rins, proteger o coração e desintoxicar o organismo.

Capim Santo, pitaya, abacaxi e gengibre

O capim santo é muito usado para tratar gripes, além de ajudar a diminuir o colesterol ruim, controlar a pressão arterial e auxiliar no tratamento de problemas digestivos. A pitaya é rica em polifenóis, vitaminas e minerais, que são importantes para proteger o organismo. Enquanto isso, o abacaxi apresenta propriedades anti-inflamatórias, boas doses de vitamina C, água e fibras que estimulam o funcionamento do organismo. Já o gengibre protagoniza muitas ações benéficas, como o fortalecimento do sistema imunológico. A raiz também apresenta ação anti-inflamatória que melhora os sintomas de artrite, dores musculares e doenças respiratórias, como asma e bronquite.

Website: http://www.quitanda.com/