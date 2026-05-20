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Proteção em diferentes setores digitais
Proteção em diferentes setores digitais

Como a tecnologia da ClearSale da Serasa Experian fortalece o ecossistema antifraude

Jornal Montes Claros 20 de maio de 2026

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A integração da ClearSale à Serasa Experian representa um avanço importante para o mercado brasileiro de autenticação digital e prevenção à fraude. Combinando inteligência analítica, machine learning, inteligência artificial e grandes bases de dados atualizadas em tempo real, a companhia fortalece um ecossistema antifraude cada vez mais necessário diante do crescimento das transações digitais no país.

O avanço do e-commerce, do PIX, dos bancos digitais, das fintechs e das plataformas online aumentou o volume de ataques virtuais, golpes financeiros e fraudes de identidade. 

Por isso, empresas passaram a investir em soluções mais sofisticadas para proteger operações sem prejudicar a experiência dos usuários legítimos.

Combinação de dados e inteligência analítica

Um dos principais diferenciais da estrutura integrada está na capacidade de cruzar grandes volumes de dados para validar identidades e identificar comportamentos suspeitos em tempo real.

A Serasa Experian incorporou à sua operação os chamados “hotdados” da ClearSale, que são informações atualizadas relacionadas a dispositivos, números de telefone, e-mails, endereços e padrões comportamentais digitais.

Segundo informações divulgadas pela companhia, a operação integrada reúne:

  • Mais de 574 milhões de dispositivos;
  • Cerca de 182 milhões de telefones;
  • Aproximadamente 173 milhões de endereços;
  • Mais de 147 milhões de e-mails analisados.

Esses dados são utilizados por algoritmos de inteligência artificial capazes de calcular probabilidades de pertencimento e identificar inconsistências que podem indicar fraude.

Na prática, possibilita validar usuários com muito mais precisão, reduzindo riscos sem aumentar atritos nas jornadas digitais.

Redução de fraudes e falsos positivos

Um dos maiores desafios das empresas atualmente é encontrar meio termo entre segurança e experiência do cliente.

Sistemas muito rígidos podem bloquear consumidores legítimos, gerando perda de vendas e insatisfação. Enquanto isso, as operações menos protegidas ficam vulneráveis a golpes, fraudes financeiras e invasões de contas.

A tecnologia da ClearSale da Serasa Experian busca justamente reduzir os chamados falsos positivos, situações em que clientes reais acabam sendo bloqueados indevidamente.

Com análise comportamental avançada, machine learning e autenticação multifator (MFA), os sistemas conseguem interpretar padrões de navegação, histórico transacional, perfil do dispositivo e comportamento do usuário para tomar decisões mais assertivas.

Isso ajuda empresas a aprovarem mais operações legítimas enquanto barram transações suspeitas com maior eficiência.

Proteção em diferentes setores digitais

As soluções antifraude da companhia atendem diversos segmentos da economia digital brasileira. Entre os principais setores estão:

  • E-commerce;
  • Bancos;
  • Fintechs;
  • Marketplaces;
  • Empresas de crédito;
  • Plataformas de apostas;
  • Open Finance;
  • Aplicativos de mobilidade;
  • Serviços financeiros digitais.

No setor de e-commerce, por exemplo, a tecnologia ajuda a identificar compras suspeitas antes da aprovação do pagamento. Já em bancos digitais e fintechs, as soluções atuam na autenticação de identidade durante abertura de contas, recuperação de acesso e movimentações financeiras.

Nas plataformas de bets e apostas esportivas, a tecnologia também ganha importância diante das exigências regulatórias relacionadas à validação de usuários e prevenção à lavagem de dinheiro.

Inteligência artificial e autenticação multifator

Outro ponto importante do fortalecimento do ecossistema antifraude está no uso de inteligência artificial integrada à autenticação multifator.

As soluções conseguem combinar diferentes camadas de proteção, incluindo:

  • Validação de documentos;
  • Reconhecimento comportamental;
  • Verificação de dispositivos;
  • Análise de risco transacional;
  • Confirmação via telefone ou e-mail;
  • Cruzamento de dados em tempo real;
  • Monitoramento de atividades suspeitas.

Essa estrutura reduz vulnerabilidades e aumenta a capacidade de resposta diante de novas modalidades de fraude, que evoluem constantemente no ambiente digital.

Mercado antifraude deve crescer ainda mais

O fortalecimento do ecossistema antifraude acompanha uma tendência global de aumento nos investimentos em segurança digital.

Segundo o Relatório de Identidade Digital e Fraude 2025, mais de 51% dos brasileiros já sofreram algum tipo de fraude. Além disso, a maioria dos consumidores espera que empresas adotem tecnologias capazes de proteger dados e transações online.

Com a integração da ClearSale, a Serasa Experian amplia sua posição como uma das principais empresas brasileiras de autenticação e prevenção à fraude, oferecendo soluções que combinam dados, inteligência analítica, automação e segurança digital em larga escala.

A tendência é que tecnologias ligadas à biometria, identidade digital reutilizável, autenticação contínua e análise comportamental avancem ainda mais nos próximos anos, fortalecendo a segurança da economia digital brasileira.

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