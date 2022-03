Sienge faz parte da programação do Ecosystem’s Match – Floripa’22

Compartilhe Facebook

28 de março de 2022.

São Paulo 28/3/2022 – “A cidade é um dos principais hubs em startups e tecnologia para a cadeia da construção civil, com uma densidade de experiências e soluções para o mercado”

Evento do Sinduscon-SP contará com tour guiado pela sede e palestras com os executivos da empresa

Nos dias 29 e 30 de março, o iCon Hub, braço de tecnologia e inovação do SindusCon-SP, em parceria com a Neo Ventures, realizará o Ecosystem’s Match, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Nesta edição do evento o Sienge – plataforma especialista na gestão de empresas da construção e a Vertical Construtech da ACATE (Associação Catarinense de Tecnologia) receberão os participantes para um dia de imersão e visitas às suas respectivas sedes.

O Head do iCON Hub Guilherme Rosa, ressalta a importância de o evento ser realizado em Florianópolis, principal ecossistema de inovação e negócios do Brasil. “A cidade é um dos principais hubs quando falamos em startups e tecnologia para a cadeia da construção civil, com uma densidade de experiências e soluções para o setor e para o mercado imobiliário, o que a torna uma grande referência”.

Com uma agenda repleta de conteúdo, no dia 30 de março, acontecerá a visita técnica à sede do Sienge, na ocasião os palestrantes farão um tour guiado pelas instalações da empresa e acompanharão algumas palestras e cases com os executivos da companhia.

A programação contará com uma palestra ministrada pelo CSO do Sienge Fabrício Schveitzer sobre “As Ondas de Transformação da Construção. Em seguida, o Cofundador e CEO da startup Refera, Lucas Madalosso, apresentará o case de sucesso “Escalando na cadeia da construção” e por fim, Guilherme Quandt diretor de Marketing e Estratégia do Sienge falará sobre “A plataformização da construção e os ecossistemas de soluções”.

“O intuito das palestras e apresentações de cases relacionados ao Sienge é entender quais as possibilidades decorrentes a partir da plataformização da construção e mostrar os resultados que algumas empresas já têm obtido em virtude da camada de governança e análise de dados que essas tecnologias proporcionam. E acompanhar a chamada evolução em ondas e como como as plataformas tecnológicas induzem o próximo passo do amadurecimento digital da construção”, pontua Guilherme Quandt.

De acordo com o Head do iCON Hub Guilherme Rosa, o objetivo do evento é promover a conexão entre os ecossistemas de inovação que promovem a inovação da cadeia de construção civil e que precisam se conectar para acelerar o aprendizado e aproveitar as oportunidades. “Um evento deste porte tem o intuito de fazer com que as empresas ligadas ao iCON Hub e SindusCon – SP tenham a oportunidade de conhecer startups e empresas de tecnologia para a construção civil de diferentes regiões e estimular a troca de experiências em inovação e fomentar ainda mais essa cadeia, gerando negócios para todos.

Serviço

Ecosystem’s Match – Floripa’22

Datas: 29 e 30 de março de 2022

Local: Florianópolis, Santa Catarina

Website: http://www.sienge.com.br