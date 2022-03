Escola de Gastronomia Chef Gourmet inaugura unidade em Santa Maria

Compartilhe Facebook

28 de março de 2022.

Santa Maria/RS

Rede de escolas expande sua presença no RS, inaugurando no dia 02 de abril a sexta franquia no estado

Com o objetivo de ensinar gastronomia na prática, a Escola de Gastronomia Chef Gourmet expande sua presença na região central do Rio Grande do Sul. A partir do dia 02 de abril, a rede de escolas inaugura uma unidade em Santa Maria, para atender profissionais e entusiastas da Gastronomia. O empreendimento será em um prédio de 300m² e distribuído em dois andares, oferecendo cursos na área de Gastronomia e gestão. A escola contará com ampla infraestrutura, profissionais com experiência de mercado e aulas 100% práticas, possibilitando que os alunos vivam o dia a dia da profissão ainda em sala de aula.

Com o sonho de empreender, Gerson Antônio Souza Porto e Silvana Alves Porto são nomes à frente da Chef Gourmet Santa Maria. Gerson é policial militar da reserva, pedagogo e especialista na área de desenvolvimento humano. Já Silvana é pedagoga e neuropsicopedagoga. Ambos compartilham o gosto pela gastronomia e educação – o que os levou a investir na franquia. “Sempre tivemos o sonho de empreender e estávamos pesquisando sobre franquias, quando encontramos a Escola Chef Gourmet, que veio ao encontro do que procurávamos, pois como somos da área da educação, juntamos isso com gosto pela arte da Gastronomia e a vontade de empreender”, contam. Ao falar sobre a escolha da cidade, Gerson e Silvana destacam que Santa Maria está em pleno desenvolvimento. “Diante deste cenário, percebemos o quanto a Chef Gourmet poderá enriquecer, qualificar e especializar a mão de obra da cidade que é considerada o ‘Coração do Rio Grande’ e de toda a região”, projetam.

Entre os cursos ofertados inicialmente pela Chef Gourmet Santa Maria estão: Chef de Cuisine, Cozinha por Hobby, Chef de Cuisine Kids (4 a 6 anos), Chef de Cuisine Junior (7 a 13 anos), Chef Pâtisserie e Boulangerie, Chef Pizzaiolo, Panificação e Confeitaria por Hobby, Curso de Gestão de Negócios e Inglês Cultural. As matrículas abrirão no dia 03 de abril e a meta dos sócios é matricular 300 alunos até o final deste ano.

Com um modelo de franquia lançado recentemente, a escola está em expansão pelo Brasil. Mais informações pelo site: www.escolachefgourmet.com.br, Instagram www.instagram.com/chefgourmetsantamaria e WhatsApp (55) 99687-4673. A Chef Gourmet Santa Maria está localizada na Rua Serafim Valandro 991, no Centro da cidade.

