Empresa desenvolve equipamentos para acesso a ambientes de lazer a cadeirantes

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 29 de março de 2022.

29/3/2022 – Durante anos atuando nas praias, notei que não havia um equipamento específico para as pessoas com deficiência e as com mobilidade reduzida

Equipamentos criados pela empresa Refresh Brazil para as pessoas com deficiência e as com mobilidade reduzida são voltados para o passeio nas praias e trilhas e para banhos de mar, represas e rios



Buscando levar as pessoas com mobilidade reduzida, as oportunidade de usufruir dos ambientes e situações de lazer a elas negadas por conta da falta de acessibilidade, a empresa brasileira Refresh Brazil especializou-se na criação, desenvolvimento, fabricação e comercialização de equipamentos para a inclusão social 100% deste público enorme.

Classificados pela empresa como “equipamentos de tecnologia assistiva”, os mecanismos foram desenvolvidos para o uso na areia das praias e no mar; em represas, lagos e rios; trilhas em parques ecológicos, clubes e campings; bem áreas de lazer de hotéis, resorts, pousadas, condomínios e escolas.

O CEO da empresa, Armando Fantini, explica que, em 2008, foi criada por ele uma Ducha Ecológica – Pit Stop, que consiste em um equipamento que capta água do mar, realiza uma pré-dessalinização (alcançando até 95% de água doce) e oferece ao usuário uma água filtrada e clorada. A utilização da ducha à beira do mar, na areia, faz com que seja evitado o deslocamento da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida para o calçadão.

A partir da observação de outras impossibilidades e dificuldades relatadas por este público nas praias, Fantini teve a ideia de desenvolver outros produtos e criar a empresa, o que foi feito em 2012. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 6,7% da população brasileira (cerca de 12 milhões) é composta por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

“Durante anos trabalhando com a ducha nas praias, notei que não havia um equipamento específico (seguro e confortável) para as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida para passeio nas areias da praia ou para o banho de mar”, afirma Fantini. “A tentativa, até então, com as cadeiras de rodas normais, do dia a dia, não funcionava, já que elas eram desconfortáveis, perigosas e possivelmente danosas”.

Para o deslocamento na areia da praia, por exemplo, é possível que o cadeirante e a pessoa que o acompanha usem a Passarela Acessível – Bamboo Way, formada por esteiras modulares de bambu, que são unidas com cabos de aço inox e terminais de alumínio, podendo, assim, ser montada em diferentes extensões. Já para a travessia em trilha, há a Plataforma para Cadeirantes – No Limits, que funciona como uma espécie de carrinho de mão, com maior mobilidade (e rodas e pneus mais adequados para o ambiente “off-road”), que sustenta a cadeira de rodas.

O “carro-chefe” da empresa, porém, é a Cadeira Anfíbia Mareia Flex, que conta com o aval de Engenheiros e Fisioterapeutas do Laboratório de Bioengenharia Do Centro de Tecnologia do IMREA (Instituto de Medicina Física e Reabilitação) do HC (Hospital das Clínicas), da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo). Trata-se, em linhas gerais, de uma cadeira de rodas com flutuadores, que permite a entrada do usuário na água.

Fantini explica que o desenvolvimento dos produtos se deu a partir de pesquisas com equipamentos similares na Europa e nos Estados Unidos. “Ato contínuo, a Refresh Brazil construiu e testou vários protótipos, tendo grande sucesso na empreitada”. A expectativa, agora, para o empresário, é que o aprimoramento dos equipamentos já desenvolvidos siga norteando as ações da empresa. Além disso, prossegue ele, a atenção em novas demandas que eventualmente possam surgir no mercado também deve se manter em alta.

Para saber mais, basta acessar: https://www.refreshbrazil.com

Website: https://www.refreshbrazil.com