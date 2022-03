MundoMaker: criatividade e inovação para empresas com atividades mão na massa

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 30 de março de 2022.

São Paulo – SP 30/3/2022 –

A proposta da empresa é trabalhar diferentes soft skills, responder ao cenário de transformação acelerada, de forma eficiente e lúdica, para transformar o aprendizado corporativo

O maior desafio das empresas é manter uma equipe focada para trazer resultados rápidos em um mundo digital e dinâmico. O MundoMaker é uma empresa de educação, tecnologia e inovação, que trabalha para despertar o potencial criativo e empreendedor de cada um, onde as práticas de Engenharia, Programação, Arte, Design Thinking e Mindfulness são integradas em experiências divertidas e prazerosas, nas quais planejar, projetar e fazer são os vetores de um aprendizado significativo e personalizado.

De acordo com a dor da empresa, ligadas a temas como liderança, diversidade, propósito, prototipação, inovação, tecnologia, excelência, entre outros, serão vivenciadas atividades que endereçarão o time para o aprendizado contínuo, desmistificando qualquer tipo de limitação que impeça a empresa de evoluir na questão apresentada.

Durante o CONARH 2022, que acontece de 18 a 20 de abril no São Paulo Expo, os visitantes poderão conhecer em detalhes a metodologia, treinamentos e workshops, ativações de marca e palestras que o MundoMaker oferece para cuidar da dor das empresas de forma efetiva, leve e significativa.

Fabio Zsigmond, CEO e cofundador do MundoMaker, explica que as corporações enfrentam o desafio, que se confunde com o do próprio país: o de construir cidadãos capazes de aprender a aprender, usando todos os recursos disponíveis, de modo a desenvolver seu potencial criativo e empreendedor, trazendo suas ideias para a realidade.

“Aulas tradicionais colocam as pessoas em um estado de não reflexão, com atividade cerebral baixa, adormecendo a curiosidade e, em consequência, a criatividade. Em nosso estande no CONARH, os visitantes terão a oportunidade de conhecer como as atividades mão na massa, baseadas na Cultura Maker, podem destravar o gargalo de aprendizagem que os profissionais e as companhias enfrentam”, conta Zsigmond.

Serviço

MundoMaker na CONARH 2022

Estande MundoMaker: R12 – Rodada de Negócios

Data: de 18 a 20 de abril de 2022

Horário: das 10h00 às 18h30

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, km 1,5

São Paulo – SP

Website: https://www.mundomaker.cc/empresas/