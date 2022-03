Franquia de software é opção para quem deseja trabalhar de casa

Compartilhe Facebook

30 de março de 2022.

Modelo home office possibilita ao franqueado operar o negócio sem investir em infraestrutura e funcionários

O home office é uma modalidade de trabalho que sempre foi bastante almejada pelos brasileiros, e devido às mudanças dos últimos dois anos, essa forma de atuação profissional vem se difundindo cada vez mais. Atualmente, o Brasil é um dos países em que mais cresce o número de trabalhadores nesta modalidade, segundo dados da empresa de recrutamento Robert Half.

De acordo com uma pesquisa realizada pela FEA-USP (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo) em parceria com a FIA (Fundação Instituto de Administração), de 2020 para 2021, aumentou o número de profissionais que preferem continuar trabalhando em seus lares após o término completo da pandemia, ou seja, a tendência é que o sistema de trabalho a distância siga forte em 2022.

Para as pessoas que desejam trabalhar de casa, mas não querem ser funcionários de uma empresa, podem optar por investir em uma franquia que contempla o formato home based. Neste modelo o franqueado não precisa investir em infraestrutura, como ponto comercial, reformas, móveis ou em funcionários, reduzindo drasticamente o custo operacional da franquia.

O empresário Ricardo Sanches é gerente de produtos do Lukro, franquia que desenvolve softwares inteligentes. Para ele, o home office conta com uma série de benefícios. “Uma das principais vantagens do modelo home based é que o franqueado tem flexibilidade de horário, ele pode organizar o seu tempo e realizar as tarefas da unidade no momento mais oportuno. O baixo custo também é um atrativo, uma vez que o empreendedor pode aproveitar o espaço e os aparelhos que têm em casa para operar o negócio”, disse Ricardo. “Os nossos franqueados, por exemplo, conseguem gerenciar tudo através de um computador conectado à internet, independentemente de onde eles estiverem”, completa Sanches, do Lukro.

Atividades como gestão de plataforma, suporte ao cliente, aplicação de aulas e venda de produtos ou serviços, são as que mais se encaixam no modelo, já que a operação pode ser feita através de um computador ou dispositivo móvel, e caso seja necessária uma visita presencial, o encontro acontece na empresa do cliente.

“Quando você abre um negócio do zero, a marca ainda não é conhecida, então o fechamento de uma venda ou contrato é mais difícil, já que o cliente não tem confiança naquela companhia. Assim, ele pode pensar que aquele empresário pode sumir a qualquer momento, uma vez que não tem um ponto comercial, por exemplo. Isso não acontece quando a pessoa faz parte de uma franquia, porque a marca está consolidada no mercado e transmite credibilidade ao consumidor. Ele sabe que existe uma estrutura completa por trás que irá garantir a qualidade do produto ou da prestação do serviço”, finaliza Ricardo Sanches, gerente de produtos do Lukro.

Os benefícios do home office são diversos, porém há também desafios a serem superados, como a necessidade de ser bastante disciplinado. Por estar em casa, o empreendedor está sujeito a diversas interrupções de familiares ou amigos, além de correr o risco de cair na procrastinação. Por isso é necessário planejar uma rotina com quais atividades serão realizadas no dia e estabelecer um horário para cumpri-las.

Website: http://www.lukro.com.br