Empresa brasileira lança suplemento para a saúde da pele

30 de março de 2022.

30/3/2022 – A falta de colágeno causa flacidez e perda de elasticidade na pele, rugas e linhas de expressão, estrias e outros problemas

Segundo estudo, 91% dos brasileiros pretendem seguir estilo de vida mais saudável em 2022; empresa lança suplemento de colágeno hidrolisado para melhorar a saúde da pele



A maioria dos brasileiros pretende investir em vida saudável e bem-estar em 2022. É o que revela uma pesquisa realizada pela WW, em parceria com a Kantar. De acordo com a sondagem, que coletou respostas de 14.506 pessoas, entre 18 e 69 anos, em 15 países, a busca por um estilo de vida mais saudável está entre as principais metas para este ano para 91% dos cidadãos, ao passo em que, em outros países, o percentual é de 78%.

Neste cenário, diversas empresas investem em produtos com foco em saúde e bem-estar. Exemplo disso, a Cellular Nutrition Suplementos Alimentares – empresa que atua com consultoria, desenvolvimento de produtos e expansão de novos mercados no consumo de alimentos saudáveis – lançou um suplemento de colágeno hidrolisado para a saúde da pele.

Ednaldo Rodrigues Bacelar, diretor da Cellular Nutricion, explica que o colágeno é uma proteína produzida pelo organismo humano desde o nascimento. “A função do colágeno é estruturar, firmar e dar elasticidade à pele. Com o tempo, essa produção diminui e podemos ver alguns ‘efeitos da idade’, o que é possível recuperar por meio da reposição que ocorre através da alimentação, com suplementos ou tratamentos específicos”.

O mercado global de suplementos alimentares deve expandir 7,5% no valor de CAGR (Compound Annual Growth Rate, na sigla em inglês – Taxa de Crescimento Anual Composta, em português) em um período de dez anos, entre 2015 e 2025, conforme estudo recente publicado pela FMI (Future Market Insights). Segundo a estimativa, o setor deve superar US$ 252 bilhões (cerca de R$ 1,4 quatrilhão).

De modo paralelo, indicativos da segunda edição da pesquisa “Hábitos de Consumo de Suplementos Alimentares no Brasil”, realizada pela Abiad (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais), apontam para o aumento de 48% no consumo de suplementos alimentares em 2020 – primeiro ano da pandemia de Covid-19.

De acordo com a análise, que investiga as práticas dos consumidores em maio no ano supracitado, 59% das famílias brasileiras têm ao menos um integrante que consome produtos do gênero. Ainda em 2020, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou uma instrução normativa com regulamentação específica para os suplementos, que podem incluir em sua composição substâncias bioativas, enzimas e probióticos.

Suplemento é opção para melhorar a saúde da pele

Bacelar conta que a Cellular Nutrition Suplementos Alimentares surgiu para ajudar a população na busca por uma vida saudável e que o suplemento de colágeno hidrolisado, especificamente, foi lançado como uma alternativa para a saúde da pele.

“A falta de colágeno causa flacidez e perda de elasticidade na pele, rugas e linhas de expressão, estrias e outros problemas. Para diminuir esses efeitos, você pode fazer a reposição com a suplementação”, afirma.

Produtos como a da Cellular Nutrition surgem em um mercado em que os produtos do segmento de beleza, perfumaria e saúde ficaram entre os mais vendidos durante os meses de confinamento por conta da pandemia de Covid-19, 14,7%, segundo o relatório NeoTrust.

“Para usufruir de todos os benefícios de suplementos como o colágeno, porém, é necessário buscar empresas de confiança, que investem em alta qualidade e tecnologia, com uma equipe preparada para elaborar fórmulas com o que há de mais moderno no mundo”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: http://cellularnutrition.com.br/

Website: http://cellularnutrition.com.br/