Procure os tesouros nestes rolos com tema egípcio antigo

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de março de 2022.

Prepare-se para fazer uma viagem no tempo ao Egito Antigo enquanto descobrimos os tesouros e mistérios escondidos que se encontram dentro das tumbas. O Egito Antigo tem sido um tema popular para jogos de caça-níqueis e, com tantos para escolher, pode ser difícil saber por onde começar. Então, encontramos alguns dos melhores jogos de casino online que o transportarão para a terra dos faraós para ter a chance de mergulhar nessa cultura fascinante.

Continue lendo para saber mais.

Cleopatra’s Chest

Com uma trilha sonora com bateria, gongos e vocais misteriosos, a atmosfera intensa do jogo é criada assim que você faz seu Betfair Login. Com base em cinco rolos, com 15 linhas de pagamento ativas e um tema egípcio antigo, você será transportado para as profundezas da tumba de Cleópatra na esperança de desbloquear o poderoso baú do faraó e pegar o ouro.

Muitos tesouros escondidos esperam por você, enquanto você encontra hieróglifos, cobras, pirâmides e até Tutancâmon. Este último é o símbolo mais lucrativo, ganhando o jackpot máximo de 7.500x sua aposta quando você acerta cinco em uma linha de pagamento.

Mas isso não é tudo; A própria Cleópatra é a chave para desbloquear o jackpot progressivo, que é exibido acima dos rolos. Você ouviu certo – não apenas há uma incrível diversão no Egito Antigo, mas há tesouros a serem encontrados, bem como o melhor jackpot progressivo para ganhar!

Eye of Horus

É hora de se aventurar pelo deserto ensolarado e arenoso no caça-níqueis Eye of Horus, enquanto você descobre muitas imagens místicas que darão vida ao passado. Neste jogo, você não ficará surpreso ao descobrir que o próprio deus com cabeça de falcão está entre os símbolos mais valiosos, com cinco em uma linha de pagamento empacotando 500 moedas.

Além disso, há um wild que pode substituir todas as outras imagens, expandindo-se por um rolo inteiro. Isso também é representado pela divindade com cabeça de pássaro. O scatter do jogo é um portal de pedra sagrada, que pode transportá-lo para jogos grátis e pagar 500x sua aposta de linha. Durante os jogos gratuitos, se você tiver a sorte de ver o próprio Hórus, descobrirá que ele pode atualizar seus símbolos para os que pagam mais instantaneamente.

Você também vai querer ficar de olho em cães, pássaros, escaravelhos e outras imagens egípcias clássicas que podem ajudá-lo a formar combinações vencedoras e levá-lo ao Egito enquanto embarca nesta aventura antiga.

Egypt Bonanza

Aventure-se nas profundezas do deserto ao encontrar seis rolos, mais tesouros e símbolos que podem pagar até 100 vezes sua aposta em Egypt Bonanza. O ícone de maior pagamento é o símbolo de scatter, que é representado por uma pirâmide e pode pagar até 100x sua aposta além de fornecer rodadas grátis. Além disso, você encontrará um escaravelho dourado segurando uma gema, uma cruz Ankh, Hórus, pedras preciosas e outras imagens egípcias que capturam perfeitamente o tema do jogo.

Os ganhos são pagos em qualquer lugar da tela e são formados por grupos de oito ou mais ícones correspondentes. O scatter é uma exceção, pois isso compensa quando você acerta pelo menos quatro. Cada vitória é seguida por uma sequência em que os símbolos vencedores desaparecem para dar lugar a novos. Durante a sequência de queda nas rodadas de rodadas grátis, um multiplicador do símbolo do sol cairá, oferecendo ainda mais oportunidades para pegar aquele tesouro antigo e aumentar ainda mais sua conta bancária!