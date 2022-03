2 vantagens do corte a laser na confecção de lingeries

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de março de 2022.

Quantas vezes deixamos de levar alguma peça de lingerie pelo jeito que ela foi cortada e finalizada, fazendo com que marque em algumas roupas?

As peças íntimas devem ser devidamente cortadas e finalizadas, visto que, são peças que não precisam aparecer e marca na roupa, até porque isso, muitas vezes, acaba gerando vulgaridade.

Pensando nisso, muitas empresas responsáveis por produzirem lingeries decidiram inovar e mudar a maneira de corte, investindo no famoso corte a laser.

Conhecendo o corte a laser

Como falamos acima, o corte a laser prevê um acabamento certeiro das peças. Isso faz com que a peça de lingerie não tenha elástico e proporcione mais conforto à mulher, afinal, é muito melhor investir em peças confortáveis do que em peças que nos apertam e nos deixa com sensação de desconforto.

Vantagens do corte a laser

O conforto é a vantagem principal do corte de calcinhas por laser, visto que, ninguém gosta de usar peças apertadas e desconfortáveis. No entanto, existem outras vantagens associadas a esse tipo de corte. Abaixo separamos algumas, confira:

Segurança: a calcinha com corte a laser não possui elásticos que marquem, logo, por ter um acabamento específico, ela gera mais segurança nas mulheres por não marcar;

Versatilidade: é possível usar esse tipo de calcinha com diversas roupas, desde roupas mais justas, já que não vai marcar, até roupas mais largas, aumentando a sensação de conforto.

Além disso, a beleza da calcinha de corte a laser é surpreendente. Ela se encaixa de maneira ideal ao corpo da mulher, sem causar desconforto e incômodos.

No entanto, é importante destacar que investir em corte a laser na sua empresa de lingerie pode gerar um custo significativo a mais, visto que, investir em uma máquina de corte a laser é algo que exige dinheiro.

Fábrica de lingerie

Atuar nesse ramo e abrir uma fábrica de lingerie é algo que demanda, além de tempo, conhecimento e informações. Esses conhecimentos serão a chave para que você consiga conquistar bons clientes e se destacar no ramo industrial voltado para confecções.

Uma fábrica de lingerie dá dinheiro?

O mercado de lingerie, de fato, é um mercado com bastante circulação e movimento, logo, é um mercado que dá dinheiro e lucro.

Não é possível falar com clareza quanto um comerciante do ramo vai receber, até porque existem fatores que irão determinar se as vendas vão decolar de maneira significativa ou não.

Além disso, para montar um negócio e conseguir alcançar sucesso em vendas, é necessário que o comerciante faça um planejamento, tenha organização e preze pela boa qualidade de seus produtos e serviços.

Uma dica válida, pensando na qualidade, por exemplo, é investir em tecidos de boa qualidade e que sejam fáceis de manusear.

Por fim, outra dica importante para fazer com que sua fábrica de lingeries tenha sucesso, é investir em uma equipe qualificada, de profissionais que saibam com o que estão trabalhando e, acima disso, tenham conhecimento a respeito do assunto.

Como montar uma fábrica de lingerie

Abrir uma fábrica de lingerie requer alguns cuidados, afinal, tirar a ideia do papel pode ser algo difícil para muitos comerciantes. Separamos algumas dicas de passos que devem ser seguidos antes da abertura de uma fábrica. Confira:

Faça pesquisas

Por ser um negócio que requer um bom investimento inicial, é fundamental que o comerciante, antes de abrir sua fábrica, faça algumas pesquisas acerca dos custos, benefícios e possíveis desvantagens.

Fazer pesquisas sobre como o mercado irá se desenvolver ou não na região também é um ponto importante.

Assim, sendo pé no chão, será mais fácil do comerciante conseguir êxito em sua fábrica.

Equipamentos e estrutura

A abertura de uma fábrica também conta com a compra de equipamentos necessários para a produção das lingeries. Maquinário de excelente qualidade, produtos confiáveis e diversos outros equipamentos que são necessários em uma fábrica devem ser adquiridos.

A estrutura do local onde você pretende abrir sua fábrica também deve ser organizada, limpa e ampla, visto que, contará com diversos setores: produção, administração e vendas.

Divulgação

Atrair clientes é o objetivo de diversos comerciantes, ainda mais daqueles que estão iniciando agora no setor da confecção. Mostre que suas peças são de boa qualidade e que seu trabalho é altamente capacitado.

Utilize as principais redes sociais para promover a divulgação da sua fábrica ou, se preferir, distribua panfletos nas ruas anunciando sua fábrica.

Invista em bons fornecedores

Além de investir na melhora de seu trabalho, invista no estoque de matérias primas de alta qualidade. Procure trabalhar com fornecedores que prezam pela boa qualidade, conta com preço justo e que dê assistência a sua fábrica.

Logo, após ter mais conhecimento sobre o assunto, procure sempre investir em peças inovadoras e de alta qualidade, afinal, o conforto deve ser primordial no momento de escolher suas peças íntimas.