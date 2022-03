Capital Federal recebe evento de marketing de influência do Brasil a bordo

Compartilhe Facebook

31 de março de 2022.

No próximo dia 10 de abril, Brasília recebe em um barco evento que promete oferecer uma experiência em marketing de influência do Brasil. O evento promete trazer muitas novidades para o universo do marketing

A Capital Federal, local do centro das decisões do poder público também passa a ser cenário revolucionário quando o assunto é marketing de influência. É o que garante o evento a bordo que acontecerá no próximo dia 10 de abril trazendo a uma experiência no mundo do marketing. A experiência promete alcance simultâneos de 5 milhões de views, em apenas 24 horas. A experiência será uma imersão para o mercado de influencers e tecnologia mostrando tendências de mercado e inovação.

Tudo acontece em um ambiente navegável, o Lago Paranoá, área bem quista dentro de Brasília. Dentro do barco, os participantes, durante um dia intenso terão um curso de produção audiovisual para novas mídias com a produtora audiovisual Camila Nunes. Os participantes vão ter a oportunidade de aprender a fazer roteiro, pré-roteiro e storytelling. Em outro momento a especialista Iza Souto promove um aprendizado oportuno ao ensinar sobre a internacionalização do marketing de influência e a monetização com plataformas internacionais.

O evento, que é apoiado por marcas nacionais, contará com a presença de influencers dentro do mercado de marketing de influência. Com objetivo de proporcionar uma experiência única e transformadora para formadores de opinião no universo digital por meio de workshops, treinamentos e vivências sobre tendências do mundo digital, formas e plataformas disruptivas de produção audiovisual e o novo mercado de produção de conteúdo por vídeo, internacionalização de carreira de influencers digital e outros importantes temas conduzidos por grandes nomes no mercado.

A ideia é promover a maior experiência de Marketing de influência em navegação do Brasil e dentro dessa oportunidade gerar um conteúdo transformador para pessoas inspiradoras para oportunidades sejam multiplicadas para quem quer entrar nesse mercado.

O evento tem como encerramento com a presença do especialista em negócios digitais e ator, modelo, digital influencer e DJ Jesus Luz.

Serviço: Capital Federal recebe maior evento de marketing de influência do Brasil a bordo

Data: 10/04/22, das 09h às 21h

Contato: (61) 99813 0168

Instagram: @datomarketingabordo