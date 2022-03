Startup catarinense tem foco no uso inteligente de água e de energia

Compartilhe Facebook

31 de março de 2022.

Santa Catarina (SC) 31/3/2022 – Um dos principais propósitos do INAITEC é incentivar empresas que desenvolvem soluções inovadoras com foco no futuro sustentável

Nova incubada do Inaitec busca o bem-estar comum usando a tecnologia para gestão de recursos. Consumo consciente de água e energia é base para um futuro sustentável.

A água é um recurso fundamental para a sobrevivência do ser humano. Ainda que 70% do planeta Terra seja coberto por água, apenas 1% desse volume é considerado potável. Praticar o consumo consciente de água não significa deixar de usar o recurso, mas sim repensar as suas formas de uso da água. Evitar desperdícios, reduzir o consumo sempre que possível, fazer a captação da água da chuva e reaproveitar a água cinza gerada pelo chuveiro e pela máquina de lavar roupas são algumas atitudes que podem ser tomadas para ter um consumo consciente da água.

Além de não pesar no bolso, o consumo consciente de energia reduz o desperdício de recursos naturais e contribui para a sustentabilidade. Com a quarentena, a maioria dos consumidores percebeu um aumento nas contas de energia elétrica, gás e água. Afinal, todos estão mais tempo em casa, o que aumenta a demanda por tais recursos. Trabalho, aulas on-line, entretenimento, preparo de refeições para toda a família, entre outras necessidades, contribuem para o maior uso dos recursos naturais. Porém, o consumo consciente de energia deve ser uma prioridade.

Economia de recursos naturais e redução de custos: startup catarinense nasce para colaborar na administração dos processos e recursos para o consumo consciente

A MEDEAGE, empresa do grupo SANOVA, foi concebida para atua na gestão técnica dos condomínios, empresas e indústrias. Quanta água uma empresa consome? Ela contribui para um mundo melhor? É economia que as organizações buscam? Foi partindo dessas perguntas que a MEDEAGE se embasou para criar suas soluções.

“Um dos principais objetivos do INAITEC é incentivar empresas que desenvolvem soluções inovadoras com foco no futuro sustentável e a recém-chegada da MEDEAGE se encaixa nesse perfil, estamos em busca continua de empresas que apresentem soluções para melhorar as cidades”, revela Diego Chierighini, diretor executivo do Inaitec.

A empresa atua na gestão técnica de recursos como água, gás e energia. Por meio da análise dos processos e procedimentos de cada cliente, oferece soluções para cada problema diagnosticado. Desta forma, consegue auxiliar as rotinas de gestão, que podem gerar controle, economia e redução do uso de recursos, auxiliando a rotina de gestão de condomínios. Através de aparelhos de medição, a empresa faz o controle e gestão de consumo e propõe intervenções para a redução dos gastos.

O Inaitec é um instituto que ajuda a criar e acelerar negócios que desenvolvam produtos e serviços para as cidades do futuro. O instituto foi fundado em 2010 junto com a Prefeitura Municipal de Palhoça, a Cidade Pedra Branca, a Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e a Associação Comercial e Industrial de Palhoça (ACIP) dando início a um novo ciclo de inovação em SC.

Website: https://www.medeage.com.br/