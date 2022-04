Fato Relevante – Registro categoria “B” na CVM

Compartilhe Facebook

31 de março de 2022.

Rio de Janeiro, RJ 31/3/2022

A Águas do Rio 1 SPE S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que obteve o deferimento do pedido de registro de emissor de valores mobiliários categoria “B” perante a CVM (“Pedido de Registro”).

Águas do Rio 1 SPE S.A.

Companhia Aberta (Categoria B)

CNPJ 42.310.775/0001-03

NIRE 333.0033860-8

Código CVM 2673-5

Fato Relevante

Deferimento do pedido de registro de emissor de valores mobiliários categoria “B” perante a CVM

Rio de Janeiro, 31 de março de 2022 – Para fins do disposto na Resolução CVM nº 44 de 23 de agosto de 2021, a Águas do Rio 1 SPE S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 30 de março de 2022, obteve o deferimento do pedido de registro de emissor de valores mobiliários categoria “B” perante a CVM (“Pedido de Registro”), nos termos da Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021 (“Resolução CVM 60”).

Com a aprovação do Pedido de Registro pela CVM, a Companhia está autorizada a negociar determinados valores mobiliários em mercados regulamentados no Brasil, além de estar sujeita ao cumprimento das obrigações de emissores categoria “B” previstas na Resolução CVM 60 e demais regulamentações aplicáveis.

Anselmo Henrique Seto Leal

Diretor de Relações com Investidores

www.ri.aegea.com.br/

Website: http://www.ri.aegea.com.br/