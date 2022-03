Orbis Energia fecha parceria com a UNIFEI para desenvolvimento sustentável

Compartilhe Facebook

31 de março de 2022.

Itajubá-SP 31/3/2022

Orbis Energia fecha parceria com desenvolvimento mutuo em soluções sustentáveis com Universidade Federal de Itajubá

Orbis e Unifei firmaram parceria em 2022 para desenvolvimento de soluções tecnológicas sustentáveis contribuindo para o meio ambiente.

O desenvolvimento de energia renovável está cada vez mais acelerado no Brasil. A energia solar, por exemplo, está se popularizando e ganhando adeptos, que encontram nela uma alternativa sustentável e econômica.

Esse avanço se torna ainda mais possível a partir da homologação do Marco Legal da Geração Distribuída, que impõe novas regulações sobre a produção e distribuição de energia solar no país. As mudanças causadas pelo marco legal devem gerar R$ 51 bilhões em investimentos no mercado de energia solar.

Dessa forma, para acompanhar todas estas mudanças no mercado, a Orbis Energia e a Unifei firmaram parceria. O intuito é realizar uma troca de informações e suporte, gerando benefícios no desenvolvimento de projetos entre as instituições.

Criação da Orbis Data

A Orbis Energia possui atualmente uma valiosa base de dados, obtida através de seus atuais clientes, empresas de Minas Gerais que contratam créditos de energia solar . Com estas informações, há a possibilidade de fazer uma mineração de dados, a fim de identificar unidades consumidoras com perfis similares e que possam ser beneficiadas pelos créditos.

Sendo assim, a contribuição principal da Unifei para o projeto será na exploração dos dados fornecidos pela Orbis Energia . Estes dados serão utilizados para fazer a identificação e organização do perfil das unidades consumidoras parceiras da Orbis.

Para isso, será utilizada uma ferramenta de desenvolvimento rápido de software (Jira Software). Portanto, será possível segmentar e controlar oportunidades, além de aplicar métricas, elaborar relatórios e orientar a empresa na construção de estratégias para a captação de novos parceiros comerciais.

Participação de alunos e professores na Orbis

Se por um lado a Universidade Federal de Itajubá fornecerá tecnologia e mão de obra qualificada para o desenvolvimento da Orbis Data, por outro os estudantes e corpo docente da instituição poderão se beneficiar da estrutura da empresa.

Isso porque a contrapartida da empresa nessa parceria será no sentido de auxiliar os projetos dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação e Engenharia de Produção.

Além disso, os estudantes destes cursos poderão, no futuro, participar de programas de estágio remunerado da empresa. Dentre as áreas que poderão participar estão a gestão de clientes e processos, controle de geração e demanda de usinas fotovoltaicas, bem como o desenvolvimento de sistemas de software.

Com essa troca de infraestrutura e mão de obra entre a empresa e a universidade, é possível desenvolver novos projetos não apenas no setor de energia solar. Conhecimentos sobre mineração e tratamento de dados, integração de sistemas, além da gestão de clientes devem ser decisivos para criar soluções de mercado mais sustentáveis.

A preocupação com os recursos não renováveis, como é o caso da água, faz com que se busque novas soluções para a geração de energia elétrica. Além disso, o custo financeiro da conta de luz para empresas também cria a necessidade de buscar soluções alternativas.

Dessa forma, a Orbis Energia chegou no mercado para oferecer soluções ante a estes problemas. Através de painéis fotovoltaicos instalados em fazendas de energia solar, a Orbis Energia fornece crédito de energia para empresas de Minas Gerais.

A distribuição é realizada através da rede da companhia elétrica da região, com a qual a Orbis tem parceria para realizar este serviço. Com a contratação deste crédito, a empresa passa a ter uma economia de até 20% no valor da conta da luz já nos primeiros meses de uso.

Portanto, além de buscar alternativas sustentáveis na geração de energia elétrica, a Orbis também permite ao empresário um melhor racionamento dos recursos da empresa. Sendo assim, é possível expandir o investimento em outras áreas do negócio.

Website: https://www.orbisenergia.com.br/