Gertec apresenta novidades para o setor de varejo na Autocom 2022

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 31 de março de 2022.

São Paulo 31/3/2022 – Tap2Pay transforma qualquer smartphone Android com NFC em um terminal de pagamento apenas com a instalação do aplicativo desenvolvido pela Gertec

Referência em automação comercial, a empresa tem presença confirmada no evento e apresentará soluções inovadoras para o varejo

A Gertec, empresa brasileira desenvolvedora de soluções tecnológicas para meios de pagamento e automação comercial, apresentará na Autocom 2022 – principal evento de automação para o comércio da América Latina, que acontecerá entre os dias 5, 6 e 7 de abril, em São Paulo, sua nova linha de terminais Android e outros lançamentos, como sua plataforma de gestão e monitoramento de terminais (MDM), impressoras térmicas e soluções de pagamento, ampliando o leque de opções tecnológicas de automação comercial para alavancar o setor varejista.

As soluções apresentadas pela Gertec visam atender as exigências de um ambiente cada vez mais digital e regado a novas tecnologias, no qual as empresas do varejo físico dedicam-se a definir os novos investimentos com uma visão voltada a aprimorar o relacionamento e melhorar a experiência do consumidor, um exemplo é o Tap2Pay, solução inovadora que transforma qualquer smartphone Android com NFC em um terminal de pagamento apenas com a instalação do aplicativo desenvolvido pela Gertec.

“A palavra inovação está lado a lado com esse mercado, e nossas novas soluções atendem as necessidades e demandas emergentes no mundo e que irão figurar no contexto dos próximos anos para a automatização dos processos do comércio, além de aportar experiência tanto do usuário, quanto do consumidor final”, comenta Mateus Larrabure, Head de Varejo da Gertec.

Nesta edição da feira, além de gerar novos negócios, a Gertec pretende estreitar a relação com parceiros e clientes, difundindo as novas tecnologias, soluções e serviços para o mercado de varejo, entregando um pacote mais abrangente que engloba todo o ecossistema de automação comercial e meios de pagamento.

Agenda:

Feira Autocom 2022

05, 06 e 07 de abril – Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo, São Paulo – SP

Estande Gertec – Rua B/C/2/3

Website: https://loja.gertec.com.br/