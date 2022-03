Quais são as vantagens de trabalhar em um coworking?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de março de 2022.

Atualmente, cada vez mais é possível ver modelos diferentes de trabalho aparecendo e ganhando força. Com a pandemia, o home office, ou regime remoto, fez com que muitas empresas percebessem a necessidade de inovar por diversas razões: produtividade maior dos colaboradores, facilidade ao combinar a rotina de trabalho com a rotina pessoal do cotidiano, maior flexibilidade de horários, menores gastos para a empresa e até maior lucro. O coworking, por exemplo, é um modelo que não é novo no mercado de trabalho, porém ele vem ganhando cada vez mais força com o retorno das empresas de forma presencial.

O coworking é uma forma também de fazer o mesmo trabalho que o home office iria apresentar, porém de forma mais confortável, com equipamento melhor, maior credibilidade e também com menor solidão, maior troca de ideias e experiências, já que ele é feito por diversas pessoas com um nível de experiência diferente, sendo assim é mais fácil que haja uma troca de informação agradável que possa beneficiar ambas as partes.

Para pequenas empresas, o espaço de escritório tradicional é geralmente muito caro e às vezes exige um contrato de anos. Por isso o espaço de coworking, ou escritório compartilhado, pode oferecer uma maneira alternativa mais barata e flexível e cheia de vantagens. Portanto, ter uma sala full time para coworking é ideal.

O que é coworking?

Nesse modelo de salas de trabalho, profissionais de áreas independentes podem desempenhar suas funções, utilizando a mesma estrutura e otimizando os gastos que teriam ao alugar uma sala, por exemplo. Atualmente, no Brasil, há mais de 1 milhão de espaços de coworking ao redor do país, e eles cresceram com a ajuda do regime home office que se tornou mais popular durante a pandemia e demonstrou que há outras maneiras de trabalhar além da forma presencial. Sendo assim, empresas que estão retornando para o modelo presencial estão apostando cada vez mais no coworking para cortar gastos e aumentar a produtividade, além de fazer um networking mais fácil.

O espaço que aplica o coworking é como qualquer espaço empresarial, muitas vezes com cadeiras, computadores, mesas e outros equipamentos necessários para empresas, porém esse espaço é dividido entre pessoas diferentes de empresas diferentes, empreendedores diversos ou trabalhadores independentes diversos.

Ou seja, uma pessoa que trabalha como freelancer, redatora, copywriter, designer gráfica, agente de viagens ou qualquer outra área do mercado de trabalho pode participar do coworking, já que ele não depende de profissionais de apenas áreas correlatas ou de uma área dentro do escritório.

Apesar desses espaços serem compartilhados, vale notar que cada empresa e cada pessoa possui sua própria organização, planejamento diário, funções e etc. Sendo assim, apenas o espaço é compartilhado e, muitas vezes, as pessoas não possuem noção de qual é a rotina de trabalho de outra pessoa, elas só dividem o mesmo espaço. Portanto, o coworking é um conceito de disseminação de ideias, troca de conhecimentos e elaboração de projetos entre diferentes grupos de pessoas.

7 vantagens de trabalhar por meio de coworking?

Há 7 vantagens incríveis ao considerar para aplicar o coworking juntamente de outros profissionais e empresas. Esses benefícios podem ser ótimos para crescer um negócio que está saindo da modalidade MEI, por exemplo, e entrando na modalidade ME.

Escritório mais barato

Por ser um local colaborativo compartilhado com várias pessoas, não há necessidade de que os colaboradores e empreendedores arquem com os custos sozinhos. A energia, aluguel, internet e mais taxas são cobradas por todos que utilizaram o espaço no mês, sendo assim é mais barato e em conta. Porém, vale notar que uma empresa que cresce precisa, eventualmente, sair desse modelo e pensar em seu próprio espaço comercial.

Espaço de trabalho em um bom endereço comercial

Quem já trabalhou por meio de home office muitas vezes enfrentou o problema de não ter um espaço apropriado para seu trabalho, com uma cadeira confortável ou com silêncio para focar em suas atividades. Portanto, possuindo os móveis necessários e a credibilidade de um escritório comum, o escritório colaborativo de coworking é o local perfeito para trabalhar.

Instalação rápida

A instalação dentro de um coworking é muito fácil: O profissional escolhe seu plano de coworking, se instala e já começa a trabalhar. Sendo assim, é possível se mudar para essa modalidade rapidamente.

Mais produtividade

Há muito mais produtividade e menor quantidade de distrações dentro do coworking, afinal graças ao espaço feito pensando no trabalho não é preciso lidar com cachorros latindo, crianças fazendo barulho, aspiradores de pó limpando a casa e etc.

Ganha uma imagem profissional

Por estar dentro de um espaço comercial de verdade, o profissional pode ganhar uma imagem melhor, especialmente aqueles que trabalham de forma autônoma e como freelancer.

Oportunidades de expandir a network

Acima de tudo, o coworking é um espaço para dividir ideias, conhecer pessoas e também comentar experiências. Portanto, é um local ótimo para expandir amizades e fazer networking.