Tecnologia e Inteligência Artificial são inseridas na formação de alunos

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 1 de abril de 2022.

São Paulo 1/4/2022 –

Projeto inédito desenvolvido entre NeuralMed Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo permitirá que estudantes aprendam a utilizar ferramentas tecnológicas para uma atuação profissional com foco no futuro

A NeuralMed, healthtech que desenvolve soluções de auxílio às tomadas de decisões, utilizando a inteligência artificial para analisar imagens e textos médicos, e a InovaSanta, unidade de inovação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP), instituição que tem a missão de promover ensino e pesquisa na área da saúde, firmam parceria para inserir conceitos da inteligência artificial e tecnologia na formação dos alunos, ensinando como podem trabalhar com sistemas modernos. “Por meio dos laboratórios de tecnologia, a NeuralMed vai ensinar os estudantes da área da saúde a analisarem as imagens e textos via IA, e colocá-los como cocriadores de algoritmos de ponta a ponta. Nosso objetivo é qualificar esses alunos para que contribuam, cada vez mais, para o futuro da saúde. Além disso, também estaremos aprendendo com diversas cabeças brilhantes”, explica Anthony Eigier, CEO da healthtech.

Os participantes da primeira turma passaram por uma criteriosa seleção técnica e de soft skills, principalmente devido ao número alto de alunos interessados. De acordo com Irineu Massaia, Vice-reitor da FCMSCSP, a atuação médica está mudando e a educação precisa acompanhar esse movimento, oferecendo conhecimento sobre o que há de mais moderno para os estudantes. “O uso da tecnologia já é uma realidade no mercado e os profissionais precisam estar preparados para esse cenário. No entanto, para que consigam utilizar as inovações de forma efetiva, devem conhecer todas as aplicabilidades e características que possuem. Assim, nosso objetivo é capacitar cada vez mais os estudantes para que estejam inseridos nesse universo desde a faculdade”, afirma.

Todo o projeto está sendo feito pela NeuralMed e FCMSCSP, em que os alunos serão tutorados pelos professores da Faculdade e especialistas da healthtech. Segundo Paula Calderon, professora e coordenadora do InovaSanta, o projeto é promissor e permitirá que todos os envolvidos ganhem conhecimento. “A área da saúde está passando por uma verdadeira transformação e as tecnologias inovadoras estão revolucionando o setor por oferecerem ferramentas que dão suporte aos médicos em diagnósticos e tratamentos contribuindo para cuidados em saúde mais eficazes. A tecnologia e a inovação estão sendo incorporadas no dia a dia das atividades médicas e se tornarão essenciais para as gerações futuras. Tenho certeza que o projeto será de grande valor para todos os envolvidos contribuindo com a busca incessante de conhecimento para a melhora da prática clínica e benefício dos pacientes”, finaliza.

Fundada em 2018 pelo empreendedor Anthony Eigier e o médico André Castilla, a NeuralMed desenvolve soluções de auxílio às tomadas de decisão nas instituições de saúde, utilizando a Inteligência Artificial para analisar imagens e textos médicos. A fim de melhorar a qualidade do atendimento médico, a empresa detecta patologias em imagens médicas para ajudar os profissionais da área a melhorarem a precisão nos diagnósticos e a tomada de decisão, além de minimizarem o tempo e os custos na execução dos processos.

A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP) formou mais de 5 mil médicos e profissionais de saúde ao longo de 59 anos de história. Promove o ensino, pesquisa e extensão, com excelência, oferecendo à comunidade profissionais com formação científica, ética, humanística e responsabilidade social. É mantida pela Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho.

Website: https://fcmsantacasasp.edu.br/