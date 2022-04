Instituto Caldeira faz parceria com escritório de advocacia para startups

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 1 de abril de 2022.

Porto Alegre, RS 1/4/2022 –

Em meio a Semana Caldeira, evento de capacitação gratuito em comemoração a um ano das operações do Instituto, foi anunciada a parceria com Silva Lopes Advogados



Entre os dias 28 e 1º de abril, o Instituto Caldeira está promovendo um evento de capacitação gratuito para quem quer aprender mais sobre empreendedorismo e o ecossistema de startups. A Semana Caldeira, traz cinco dias de palestras que tratam de metaverso, blockchain, liderança, inovação, growth hacking e muito mais. Em meio a um ambiente de debate de ideias, o Instituto anunciou a assinatura de contrato com um dos principais escritórios especializados em empresas de tecnologia do Brasil. Através da união de forças, o Silva Lopes Advogados abrirá mais uma unidade dentro do novo espaço que o instituto Caldeira irá inaugurar no primeiro semestre, dividindo o mesmo ambiente que empresas como Amazon Web Service, Google for Education e Safeweb.

– O ecossistema de tecnologia é nossa casa, nos aproximarmos do Instituto Caldeira e sermos convidados para participar do novo ambiente que eles estão construindo foi algo natural – explica Layon Lopes, CEO da Silva Lopes Advogados.

As palestras gratuitas continuam até sexta-feira e a programação pode ser conferida no site lp.institutocaldeira.org.br/semana-caldeira. Também é possível assistir algumas das principais atrações da programação pelo Canal do YouTube www.youtube.com/InstitutoCaldeira.

O Instituto Caldeira não tem fins lucrativos. Seu objetivo é conectar pessoas e iniciativas, através de um hub de inovação, que busca criar uma comunidade competitiva e fomentar o ecossistema da nova economia. Fundado por 42 grandes empresas do Rio Grande do Sul, o Instituto tem o propósito de impulsionar transformações positivas e concretas no estado através da inovação.

Localizado em uma área de 22 mil m² no antigo complexo industrial que ainda abriga as caldeiras importadas da Europa por AJ Renner na década de 1920, hoje o Instituto Caldeira é um espaço destinado para atividades relacionadas à inovação e à nova economia, além de ser sede de empresas e operações de pesquisa, tecnologia e inovação.



O Silva Lopes Advogados é um escritório de advocacia referência em Techs, Scale-Ups, Fintechs e Startups, com sede em Porto Alegre e unidades em São Paulo, Florianópolis e no Instituto Caldeira. Conta com um portfólio de mais de 350 Techs presentes em 18 estados brasileiros e 11 países. O escritório atua no Direito Empresarial, Tributário e Propriedade Intelectual, além de operações de M&A e Investimentos. Através de suas iniciativas, fomenta o crescimento do ecossistema tecnologia e inovação, acredita na educação jurídica e apoio às principais entidades, como a Associação Gaúcha de Startups e eventos do setor, como a Gramado Summit e South Summit.

Website: http://www.silvalopes.adv.br