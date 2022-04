Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de abril de 2022.

Se quer saber quanto custa insulfilm para janelas, você veio ao lugar certo. Pois vamos mostrar todas as informações sobre o produto e preços de modelos diferentes.

O insulfilm em casa tem a função de controlar a entrada de calor no ambiente. Uma vez que ele faz o controle do bloqueio dos raios UV.

Com isso ele impede que 99% da radiação entre na casa. Visto que a radiação não faz bem para saúde das pessoas, pois a exposição tem relação com algumas doenças, por exemplo o câncer de pele.

Ficou interessado? Então continue lendo este artigo e descubra mais sobre o preço do insulfilm.

Qual o valor do insulfilm para janelas?

O insulfilm para janelas é algo que oferece muitos benefícios. Por exemplo, a segurança e privacidade da sua família, essa é uma das grandes vantagens do acessório.

Ao utilizar uma opção fumê pode ser uma grande ajuda pois irá evitar que as pessoas de fora fiquem olhando para dentro da sua casa. Existem muitos modelos com tons claros e escuros.

Assim como os modelos que se usam nos automóveis, nas janelas também podem se usar o modelo G20, G5 e até mesmo o G35. Ou seja, em janelas ou portas esses modelos podem ficar com uma definição com relação à segurança.

Por esse e outros motivos que muitas pessoas consideram por insulfilm em suas janelas e portas de varandas. É importante pontuar que cada modelo do acessório custa um valor único, que vai variar de acordo com o m².

G35: o modelo G35 é mais sofisticado do que seguro. Apesar desse detalhe, o modelo ainda é uma ótima opção, pois consegue cumprir com sua função de evitar os olhares de fora.

G20: essa opção é mais clara, porém ainda é uma escolha positiva para utilizar em suas janelas e portas. Pode ser que se encaixe muito bem na sua residência.

G5: esse é o modelo mais escuro e seu fator de proteção está em 100%. Por isso ela é a melhor escolha, pois quem está praticamente não irá conseguir ver nada do que tem do lado de dentro.

Preço do insulfilm

O preço do modelo de insulfilm G5 vai valer também para outros modelos. Por exemplo, o G20, G50, G35 e G70, uma vez que eles contam com a mesma película.

A única diferença entre eles, são os diferentes tons, por esse motivo acabam tendo o mesmo valor. O ponto mais marcante do material é como ele reduz a luminosidade.

O modelo de insulfilm fumê G5 custa de R$35,00 a R$55,00 por m². Mas, geralmente o valor da aplicação costuma variar entre R$35,00 a R$55,00.

Uma área superior a 90m² custa em média R$35,00 e uma de 50m² irá custar cerca de R$42,00. Porém, esses valores são exemplos, pois vai depender da metragem do local.

Esse modelo fumê conta com uma variação de porcentagem. Por exemplo 20%, 35%, 50% e 70% isso com relação a transmissão luminosa do acessório, sendo bem mais claras que a opção fumê G5.

Na hora de aplicar insulfilm em portas e janelas da sua casa ou apartamento é mais comum optar pela opção fumê G5. Mesmo que as variações do modelo sejam escolhidas para aplicar em automóveis.

Insulfilm de poliéster

Outro modelo de insulfilm é o de poliéster. Pois trata-se de um material muito bom principalmente para proteger dos raios do sol.

Esse modelo custa entre R$50,00 a R$65,00 por m². Por exemplo, em uma área com espaço superior a 90m² o valor será de R$50,00 e um modelo com espaço acima de 50m² irá custar R$55,00 por m².

Serviços com uma metragem menor de 15m² a 20m² podem custar cerca de R$65,00 por m². Os efeitos entre elas são bem parecidos, porém a opção tintada tem a tendência de escurecer cerca de 15% a 20% os espaços, mais do que a opção de poliéster.

Uma vez que a versão de poliéster consegue reduzir bem o calor e a duração é maior que a opção tintada. Onde sua duração é de mais ou menos 1 ou 2 anos podendo durar até 3 anos, mas isso irá depender da sua exposição ao sol.

Conclusão

Por fim, mostramos a você uma base de preços de aplicação de insulfilm. Além disso, ficou a sua disposição alguns modelos e diferenças com relação a eles.

Assim ficará mais fácil escolher qual a melhor opção para a sua casa ou apartamento. Uma vez que o objetivo ao aplicar insulfilm é evitar que quem está fora olhe para dentro do ambiente.

Gostou desse conteúdo? Esperamos ter lhe ajudado em sua busca, deixe seu comentário caso tenha alguma dúvida, ficaremos felizes em ajudar.